John McAfee tenía una nota en el bolsillo cuando fue encontrado sin vida en una prisión de Barcelona

John McAfee, el creador del conocido antivirus que fue hallado muerto en su celda del Centro Penitenciario de Brian 2 (Barcelona) el pasado miércoles, llevaba una nota escondida en el bolsillo de su pantalón, según ha revelado una fuente oficial de la familia a Associated Press. Sin embargo, dicha fuente no estaba autorizada para hablar sobre la investigación judicial en curso y por lo tanto se negó a hacer público el contenido de la nota.

Los resultados de la autopsia de McAfee podrían tardar “días o semanas”, tal y como han señalado las autoridades ©GettyImages

Las autoridades españolas encargadas del caso se encuentran en estos momentos centrados en la autopsia del magnate tecnológico, aunque han señalado que todo en la escena de su celda parece indicar que el hombre de 75 años habría decidido quitarse la vida.

Mientras tanto, su viuda, Janice McAfee, ha exigido una “investigación exhaustiva” de su muerte, alegando que su marido no parecía tener intenciones de atentar contra su vida cuando hablaron por última vez. Sus últimas palabras fueron “Te amo y te llamaré por la noche”, dijo la mujer de 38 años a los periodistas que esperaban a las puertas del centro penitenciario Brians 2, donde Janice acudió a recoger las pertenencias de su difunto marido. “Esas palabras no son palabras de alguien que esté pensando en suicidarse”, agregó entre lágrimas la viuda.

El empresario fue detenido en el aeropuerto de El Prat el octubre pasado y estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal, algo que se le había comunicado la misma mañana de su fallecimiento y que podría haber sido el detonante para actuar como actuó.

El magnate tecnológico junto a su viuda, Janice ©CordonPress

Según publica el diario El País, McAfee se retiró a su celda a descansar , un derecho individual que tienen los internos cuando no hay otras actividades a las que deban acudir, sin embargo cuando fueron a buscarle en torno a las 18.00 de la tarde se dieron cuenta de que no respondía. A pesar de que los servicios sanitarios intentaron reanimarle durante 15 minutos, tan solo pudo certificarse su muerte. El magnate no tenía establecido ningún protocolo antisuicidio ni era un preso conflictivo.

“Culpo a las autoridades estadounidenses de esta tragedia. Por culpa de estos cargos políticamente motivados contra él, mi marido ahora está muerto”, sostuvo Janice, añadiendo que planeaba apelar la sentencia del tribunal superior español que autorizó su extradición a Estados Unidos por cargos de evasión fiscal, a la vez que ha señalado que está dispuesta a llevar a cabo una segunda autopsia independiente.