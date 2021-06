‘Hay pandemias que pueden durar toda la vida’: la otra realidad que viven miles de personas en España

Con motivo de su 20º aniversario, la Fundación Integra pone en marcha una impactante campaña de sensibilización sobre la exclusión social y, muy ligada a la realidad que estamos viviendo, lleva por título ‘Hay pandemias que pueden durar toda la vida’. La campaña se centra en contar la historia de Ángeles, víctima de maltrato, y de Miguel, que no tiene hogar y se ve obligado a dormir en la calle.

El título de la campaña no puede ser más significativo, pues alude a una situación de angustia que millones de personas en todo el mundo han sufrido o sufren en mayor o menor medida a causa del coronavirus. “Afortunadamente, tarde o temprano pasará” -dice la voz en off del vídeo- “pero no para Ángeles” ni para Miguel. Llevan doce y ocho años, respectivamente, sufriendo su particular pandemia.

Los dos aparecen con mascarilla y se puede ver una cierta esperanza en su mirada cuando se la van a quitar. Cuando se la quitan… tienen otra mascarilla debajo. Y después, otra y otra más… Su angustia se va acrecentando al empezar a no ver fin a esa situación que tanto sufrimiento les está provocando.

Para ayudarles a encontrar una salida al callejón que parece no tenerla, la Fundación Integra lleva 20 años luchando para erradicar esas otras pandemias, buscando una oportunidad laboral que permita a personas como Ángeles o Miguel “vivir con independencia, recursos y libertad”. Así podrán sentirse “protegidos” y podrán “vivir con dignidad”.

Cuando el vídeo está a punto de finalizar, los dos se quitan, por fin, la última mascarilla y vuelven, en cierto modo, a respirar. Mientras la locución detalla cómo les ayuda la Fundación Integra, sus rostros van cambiando poco a poco hasta que, en el último instante, se les ve sonrientes y, sobre todo, serenos, sin el más mínimo rastro de angustia.