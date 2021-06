Hallan muerto a John McAfee, el creador del antivirus, en su celda de una prisión de Barcelona

En su informe previo a la vista, el Ministerio Público consideraba que era procedente su extradición pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

John McAfee, quien llevaba una vida de grandes derroches, fue uno de los primeros programadores en diseñar un antivirus ©GettyImages

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 18.436 euros anuales (cifra que varía ligeramente según el año). Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco “aparentando que carecía de ellos”.

“Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos”, explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 75.411 euros y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.