La OMS advierte: la variante delta del coronavirus podría provocar un nuevo escenario de preocupación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la reducción que, a nivel mundial, se está produciendo de contagios de coronavirus y muertes por esta causa, si bien ha insistido en que la transmisión sigue alta. En concreto, tal y como ha detallado los contagios se han reducido por octava semana consecutiva y las muertes por séptima, si bien en la última semana se han producido casi dos millones de casos de infección por COVID-19 y seis muertes cada minuto.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la reunión del Comité de Emergencias de la OMS ©EuropaPress

Sin embargo, y a pesar del gran aliento que supone la disminución de casos positivos así como el de decesos, la OMS no ha pasado por alto “la gran velocidad” a la que se trasmite la variante Delta, que fue detectada por primera vez el pasado otoño en la India, donde ya se han superado los 388.135 muertos. “Esta variante nos preocupa mucho, y circula ya en 92 países”, subrayó este lunes la jefa de la célula técnica anticovid de la entidad, María Van Kerkhove, en una rueda de prensa. En este sentido, de acuerdo con la experta, esta cepa “tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización”. Es decir, “si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto”, advierte, el aumento de los contagios podría provocar un nuevo escenario de preocupación.

Sin embargo, no todo es tan negativo, ni el telón de fondo tan oscuro, ya que, por el momento, no hay indicaciones de que la variante delta suponga un aumento de la mortalidad entre los afectados por COVID-19, y, afortunadamente, las vacunas siguen siendo efectivas contra ella, al menos en la reducción de casos graves. La mejor manera para hacer frente a esta nueva cepa, cuyo potencial de letalidad, es, según los expertos más elevado, es haber completado la pauta de la vacuna, para así poder estar completamente protegido, ya que esta variante provoca “una leve disminución de la efectividad vacunal” por lo que una dosis podría no ser suficiente para “luchar” contra ella. “Es importante subrayar que se necesita recibir dos dosis de la vacuna para estar completamente protegido”, insiste la OMS.

La mejor forma de hacer frente a esta variante es haber completado las pautas de las vacunas ©EuropaPress

Por este motivo, y por su alto nivel de transmisibilidad, la Organización Mundial de la Salud advierte del peligro que supone relajar las medidas sanitarias antes de tiempo, ya que la relajación de estas podrían suponer un regreso a la casilla de salida. “Es la variante más rápida, y puede afectar fácilmente a los más vulnerables”, advertía el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

La variante India en España

En España, de momento, la variante India, también conocida científicamente como B.1.617.2, “no ha tenido un impacto grave” tal y como ha señalado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), y con datos recogidos de hace ya algunas semanas suponía menos del 1% de los contagios, sin embargo, los expertos dan por hecho que se convertirá en dominante en pocas semanas, tal y como ha pasado en el Reino Unido y en Lisboa, donde esta cepa ya ha alcanzado una prevalencia superior al 60%.