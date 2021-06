El misterio familiar que rodea al parto múltiple más numeroso del mundo: ¿dónde están los 10 bebés que acaban de nacer?

Hace tan solo unos días dábamos la noticia del parto múltiple más numeroso del que se tiene constancia en todo el mundo. Un parto que llama especialmente la atención no solo por el elevado número de bebés que han nacido a la vez, sino también porque la gestación se había producido de manera natural, es decir, sin recurrir a tratamientos de fertilidad. Los embarazos múltiples extremos (de más de tres fetos) que se conocen hasta ahora se debían este tipo de tratamientos, pero no es el caso de Gosiame Sithole. Su caso es tan excepcional que resulta inverosímil para muchos y, una semana y media después de que nacieran los pequeños, el misterio en torno a ellos no ha hecho más que acrecentarse.

Decuplets mother Gosiame Sithole and her husband, Teboho Tsotetsi on their first reaction when doctors told them about... Posted by Pretoria News on Wednesday, June 9, 2021

Y no es para menos puesto que Gosiame y los bebés están en paradero desconocido. Incluso el padre, Tebogo Tsotetsi, duda ahora de la existencia de los niños. No pudo acompañar a su pareja durante el parto a causa de las medidas de seguridad frente al COVID en el país, pero una semana después sigue sin haber visto a los niños ni a la madre, quien además ya no le coge el teléfono. Por este motivo, él y su familia emitían este martes un comunicado explicando que por el momento no habían visto a los recién nacidos, ni siquiera en fotos, por lo que, “mientras no se demuestre lo contrario”, dicen, los bebés no existen.

Lo que acrecienta aún las dudas es que el reglamento interno no permite al personal del hospital en el que supuestamente dio a luz confirmar o desmentir si efectivamente ha estado allí ingresada. Pero la respuesta de Gosiame no se ha hecho esperar. Lo ha hecho desde un lugar no revelado en una serie de entrevistas concedidas al periodista de investigación Piet Mahasha Rampedi, director del grupo de comunicación sudafricano Independent Media. A continuación, parte de la entrevista que Rampedi ha compartido en su perfil de Twitter:

Gosiamo #Sithole responds to the Tsotetsi family statement. She denies she's missing, and that did not deliver the babies. She says the was released after the Tsotetsis met some politicians. Says they are angry because they wanted to benefit financially from the public donations. pic.twitter.com/YCNs14ezYC — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

La mujer acusa al padre de sus hijos y a los familiares de este de intentar lucrarse con los niños, en concreto, con el dinero que habían empezado a recaudar proveniente de donaciones anónimas de todo el país y que estaba destinado a ayudar en la manutención de los pequeños. “Esperaban hacerse ricos, eso es lo que esperaban”, mantiene. “Por eso los tengo [a los bebés] donde están”. Sea o no cierta esa acusación, Tsotetsi ya ha recibido dinero que ciertas marcas nacionales le han hecho entrega, si bien ha pedido que se detengan las donaciones hasta que se esclarezca qué es lo que ha ocurrido con los recién nacidos.

A esta situación se une un embrollo familiar que los medios de comunicación locales han sacado a la luz estos días, convirtiendo a los protagonistas de esta historia en algunos de los rostros más populares del país. Resulta que, días después del parto, se ha sabido que Gosiame y Tebogo mantenían una relación extramatrimonial. Él está casado con otra mujer con la que tiene otros tres hijos y quien está sufriendo por esta situación. Gosiame, por su parte, tiene cinco hijos de relaciones anteriores: los dos gemelos de los que ya había informado y, además, trillizos.