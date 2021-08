Un ladrón roba un bolso que contenía un décimo premiado y averiguan quién es al comprarse un piso

Lo que parecía el colmo de la buena suerte para este ladrón, se ha acabado convirtiendo en su talón de Aquiles. El pasado 19 de diciembre, aprovechó el descuido de una mujer en una cafetería de Novelda (Alicante) para llevarse su bolso, que lo tenía colgado en la silla en la que estaba sentada. La víctima, Remedios García, interpuso una denuncia, pero poco se pudo hacer porque, aunque las cámaras del local lo grabaron, llevaba una gorra y no se le podía ver la cara.

Remedios García llevaba diez años comprando el mismo número para el Sorteo Extraordinario de Navidad ©Captura de pantalla de La Sexta Noticias

En el interior del bolso había 950 euros en efectivo y un décimo de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad, que aún no se había celebrado. La sorpresa fue mayúscula cuando, llegado el 22 de diciembre, ese décimo resultó ser la combinación ganadora de un segundo premio, es decir, nada menos que 125.000 euros. La dueña legítima del bolso recordaba perfectamente los números de la suerte porque llevaba diez años abonada a él; la casualidad quiso que tocara justo el año que se lo habían robado. “Lo he pasado muy mal, he llorado mucho”, confiesa en La Sexta Noticias., por lo que rápidamente acudió a comisaría a ampliar la denuncia.

La frustración que ella sintió debió de contrastar con la felicidad del ladrón, que ni en sus mejores sueños se podría imaginar un botín como ese en un bolso. No dudó en ir a cobrar el premio y en aprovechar bien el dinero, con el que adquirió una vivienda en Alzira, en la provincia de Valencia y a unos 130 km del lugar donde se produjo el robo.

El ladrón ha sido detenido y, aunque ha quedado en libertad con cargos, está a la espera de juicio ©Guardia Civil

El destino parecía habérselo puesto todo en bandeja, pero la historia aún no había acabado. La investigación ha seguido su curso durante estos meses, en los que los agentes de la Guardia Civil encargados del caso han seguido la pista de un sospechoso, un hombre de 52 años y nacionalidad peruana que ya tenía numerosos antecedentes por hurtos en la zona. Al comprobar que se había comprado una vivienda después de Navidad, parecía no haber duda de la autoría del robo.

Lo detuvieron el pasado 31 de mayo, seis meses después y fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instancia e Instrucción nº 3 de Alzira, tribunal que lo dejaría en libertad con cargos a la espera de juicio, según ha dado a conocer la Guardia Civil. Remedios, por su parte, sigue sin haber recibido el dinero del décimo premiado: “De momento está todo en el juzgado y ya no sé nada más”.