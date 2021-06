Primer mensaje de voz de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y en el caso de Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife junto a su padre, Tomás Gimeno, el pasado 27 de abril en Tenerife, también es así. Tras mandar varios mensajes y difundir varios vídeos de las pequeñas con la intención de que fueran reconocidas y ayudar así en su búsqueda, la madre de Anna y Olivia ha difundido una grabación de audio, donde se muestra muy esperanzada tras el hallazgo en el fondo del mar de una botella de oxígeno y una funda nórdica, propiedad del padre de las pequeñas. Beatriz ha querido recalcar, que lejos de las informaciones difundidas estos últimos días, no está derrumbada, sino todo lo contrario, se encuentra más positiva y esperanzada que nunca, pues piensa que queda muy poco tiempo para que alguien reconozca a sus hijas y regresen a casa.

La madre de las pequeñas se ha mostrado muy positiva tras los últimos hallazgos realizados en la búsqueda de sus hijas ©Bring back home Anna and Olivia

RELACIONADO La botella de oxígeno y las fundas nórdicas encontradas en el mar pertenecen al padre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Tras más de seis semanas sin saber nada de sus hijas, la madre de las pequeñas ha vuelto a dar una lección de entereza y ha señalado que cree que todo es parte de un “teatro” minuciosamente planificado por el padre de las niñas. “Todo esto es un escenario”, insiste Beatriz, quien recuerda que el hallazgo de estos objetos es otra de las “pistas” puestas intencionadamente por el que fuera su pareja al igual que la silla infantil de coche hallada el primer día de búsqueda en la cercanía de la lancha en la que Tomás fue visto por última vez. “Nada tiene sentido. Me parece muy loco subir al barco, bajar, bolsas para arriba y para abajo o cargar el móvil” señala la madre de Anna y Olivia, quien continúa creyendo que el padre de las niñas tenía todo planeado para emprender una fuga, ya que considera que si hubiera cometido una locura, como es acabar con la dos vidas de las pequeñas, hubiera sido “mucho más rápido y fácil”.

Transcripción integra del audio

A continuación les reproducimos el mensaje íntegro de Beatriz, quien asegura que el cariño recibido y la incondicional ayuda de la gente para poder encontrar a sus pequeñas son lo que la mantienen fuerte.

Hola, esto es un audio para todo el mundo que siempre escribo cartas y esta vez he querido mandar un audio.

He visto en las noticias que pone que estoy derrumbada, pero no es así. Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que nada tiene sentido. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana porque si hubiese algo más, pues se encontraría por los mismos sitios y si no hay absolutamente nada más yo lo veo positivo.

Para mí todo esto ha sido un teatro montado igual que el maxicosi en el agua… Todo me parecería muy loco… subir, bajar al barco, bolsas… bolsas para arriba, bolsas para abajo…Cargar el móvil… Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, tan loca, tan sumamente loca, sería mucho más rápido y fácil…

Quería decir que después de encontrar esos objetos sigo estando super positiva, cada día que pasa veo que todo tiene menos sentido. Veo que todo tiene más sentido de que es una fuga como lo he pensado en todo el momento.

Beatriz apunta que si el padre de las niñas hubiera cometido una locura hubiese sido “mucho más rápido y fácil” ©@bringbackhomeannaandolivia

Y lo que es súper importante: Me siento enormemente agradecida, me están dando toda la fuerza porque son increíbles cómo están compartiendo, cómo está todo el mundo colaborando. Es precioso. Y eso es lo que me mantiene fuerte y me mantiene esperanzada y cada vez más positiva porque sé que queda poco para que alguien las reconozca y nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.

RELACIONADO Así es el buque con sonar y robot submarino que busca a las niñas desaparecidas en Tenerife

De verdad, quiero agradecer a todo, todo el mundo, todo el empeño y todo el amor que están poniendo porque les prometo que lo estoy recibiendo de alguna manera porque siento que todo el mundo me está apoyando, siento que las niñas también lo sienten.

De todo corazón, doy mis gracias, mil gracias y que cuando aparezcan, que van a aparecer, será gracias a ustedes, a todo el apoyo que hemos tenido y a toda esta fuerza junta, que lo vamos a lograr y va ser algo súper bonito.