Muere Callum Fitzpatrick, el joven irlandés que atesoraba una fortuna desde que ganó la lotería a los 16 años

El irlandés Callum Fitzpatrick tenía tan solo 16 años cuando ganó la lotería. Se embolsó de la noche a la mañana 390.000 libras (más de 453.000 euros), toda una fortuna para un adolescente que, además, supo ser lo suficientemente responsable como para no malgastar el dinero y continuar su vida con normalidad. Ahora, siete años después, ha fallecido de manera repentina, dejando desolados a sus padres -Colin y Sheila-, a sus tres hermanos pequeños -Tierna, Corragh y Meagh- y a todo el que lo conocía.

A pesar de haber ganado una gran cantidad de dinero, Callum siguió ayudando en el negocio familiar y estudiando para acceder a la universidad ©GettyImages

Estaba en casa de su tía, cuidando a sus primos pequeños, cuando se enteró de que había acertado la combinación ganadora. “Realmente no podía creerlo, ya que los primeros cinco números que salieron eran todos míos”, dijo entonces al Daily Mail. “Cuando finalmente me di cuenta de que era verdad, rompí a llorar”. Acto seguido, llamó a su padre, quien supo enseguida que no se trataba de una broma “por el sonido de su voz y por cómo hablaba”.

La edad, en plena adolescencia, no fue impedimento para Callum, un chico responsable que entre clase y clase echaba una mano a sus padres en la tienda de comestibles que regentaban cuando la lotería le cambió la vida. En realidad, lo que ocurrió es que le permitió vivir holgadamente porque su rutina continuó prácticamente igual: siguió ayudando en la tienda y estudiando para acceder a la universidad. Y lo logró. A sus 23 años, ya era ingeniero civil por la Universidad de Ulster.

Los únicos caprichos que se dio fueron un coche, que se compraría al año siguiente, y un viaje desde su Belfast natal para visitar el Old Trafford, el estadio del Manchester United, equipo del que era aficionado. El fútbol era su gran pasión y jugaba en un equipo local, el Ballymartin GAC, que ha mostrado a través de las redes sociales su consternación por lo ocurrido: “Todos los involucrados en Ballymartin GAC extrañarán mucho a Callum, un joven maravilloso e inteligente, un gran amigo y compañero de equipo, trágicamente ha dejado esta vida demasiado pronto”.

El joven falleció el pasado martes y no ha sido hasta este domingo cuando la noticia ha saltado a los medios de comunicación británicos. La familia de Callum ha pedido donaciones para la Iniciativa Pública para la Prevención del Suicidio y las Autolesiones (PIPS), si bien no se ha revelado la causa de la muerte.