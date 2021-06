Una mujer da a luz un bebé sano tras pasar 24 días ingresada en la UCI por Covid

Una mujer ha dado a luz a un bebé sano tras permanecer 24 días ingresada por Covid en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital comarcal de Vinaròs (Castellón) durante el embarazo, coincidiendo con la tercera ola de la pandemia. Esta semana, Fátima, ya recuperada de esta enfermedad, ha dado a luz a Almás, según ha informado el Departamento de Salud de Vinaròs en un comunicado.

La paciente ha mostrado su agradecimiento al equipo de profesionales del Departament de Salut de Vinaròs y especialmente a los servicios de Ginecología y Obstetricia y a la Unidad de Cuidados Intensivos por su “implicación y humanidad” en la asistencia recibida desde su positivo en Covid-19 y posterior hospitalización, hasta el nacimiento de su hijo.

Permaneció en la UCI durante 24 días por el coronavirus ©EuropaPress

La mujer ingresó en la UCI durante la tercera ola de la pandemia, coincidiendo con una alta tasa de incidencia de la infección por coronavirus, y requirió un control especial de la gestación para evitar complicaciones a lo largo del proceso que afectaran tanto al embarazo, como a ella misma y al feto.

Vive en un árbol para no contagiar a su familia

Shiva es un estudiante indio de 18 años vive en Nalgonda, en el estado de Telangana, que dio dio positivo en coronavirus el mes pasado. Su historia se hizo viral después de que trascendiera que el joven, para no contagiar a su familia, se vio obligado a dormir a la intemperie. “El 4 de mayo por la noche, di positivo para Covid-19 y los médicos me aconsejaron que me quedara en casa en aislamiento con las debidas precauciones. Pero apenas hay espacio en mi pequeña casa, donde me he alojado con mis padres y mi hermana”, dijo Shiva al diario ‘The Print’.

©GettyImages

Tras la primera noche al aire libro, decidió construir un alojamiento improvisado en un árbol que hay frente a su casa. Necesitó palos de bambú con los que creó una especie de plataforma que ató a las ramas del árbol y que usó como cama. Su historia tuvo tal repercusión que las autoridades locales intervinieron y trasladaron al joven un centro de aislamiento, a cinco kilómetros de su casa.