Un jubilado conserva más de tres toneladas de pesetas en su casa... y no piensa cambiarlas

El Banco de España ha estimado que el 45% de las monedas en pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca serán entregadas para su canje porque permanecerán en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas.

Camilo, un jubilado de Segovia, ha decidido que sus tres toneladas y media de pesetas, cerca de un millón de monedas, se quedan en su casa. Según cuenta a ‘Telemadrid’, ha conservado esta cantidad de dinero durante los últimos 50 años y la mayoría son de las propinas que dejaban sus clientes en el bar que regentaba.

Camilo las guarda en un baúl de cristal ©Captura de 'Telemadrid'

Tiene tantas monedas que para trasladarlas desde el local que tenía hasta su casa tuvo que usar dos coches, y ahora las guarda en un baúl de cristal en su salón. Según sus propios cálculos, al cambio le darían unos 6.000 euros. “Me han ofrecido hasta 40.000 y 50.000 euros por llevarse todas las monedas que tengo guardadas, pero siempre he dicho que no porque vale más el orgullo”, cuenta en una entrevista con la cadena.

Adiós a las pesetas

Concretamente, según los últimos datos del Banco de España, organismo encargado de llevar a cabo este canje, los españoles aún conservan un total de 1.599 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear, lo que equivale a 266.051 millones de pesetas pendientes de canje. A pesar de que han pasado más de 18 años desde que empezó a circular la moneda común, los españoles conservaban a cierre de septiembre 134.772 millones de pesetas en billetes (810 millones de euros) y 131.278 millones de pesetas en monedas (789 millones de euros).

El último día para cambiar las pesetas por euros era el 30 de diciembre de 2020, pero la pandemia del coronavirus obligó a que este fecha se tuviera que prolongar por otros seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021.

©GettyImages

Los españoles que aún posean pesetas pueden cambiarlas por euro en la sede del Banco de España en Madrid y en cualquiera de sus sucursales en otras ciudades sin límite cuantitativo. Todos los billetes de peseta posteriores a 1939 son canjeables, los emitidos entre 1936 y 1939 deberán ser analizados por expertos y las monedas solo serán admitidas si estaban en circulación el 1 de enero de 2002, ya que las anteriores fueron sustituibles hasta 1997.

También se pueden cambiar todas las monedas que circulaban en el momento del lanzamiento del euro, incluidas las de 2.000 pesetas y las monedas de colección, conmemorativas y especiales. Todos los billetes y monedas se cambiarán por su valor facial, esto es, un euro por cada 166,386 pesetas.