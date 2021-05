Pasaporte COVID: todo lo que hay que saber sobre el certificado que permitirá moverse por Europa

El Parlamento Europeo y los Estados miembro han alcanzado un acuerdo para dar luz verde al Certificado digital COVID de la UE. O lo que es lo mismo: el pasaporte que, a partir del 1 de julio, permitirá a los ciudadanos moverse libremente por los países implicados. Para ello reflejará si su propietario ha sido vacunado, si cuenta con una PCR negativa reciente o si tiene anticuerpos tras haber superado el coronavirus.

El apodado ‘Pasaporte COVID’ se expedirá gratuitamente, en inglés y en el idioma del país de su propietario y será interoperable. En un principio será un documento digital, pero también ofrece la posibilidad de ser expedido en papel ya que contará con un código QR para ser verificado por las autoridades.

Un pasaporte para todos

El Certificado digital COVID será para todos los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, no discriminará a aquellos que todavía no han recibido el inoculante porque no les ha llegado el turno o porque, de momento, han decidido no vacunarse. Para estos casos habrá dos posibilidades: tener anticuerpos porque se ha pasado la enfermedad o disponer de una PCR negativa.

Entrará en vigor el 1 de julio, pero su validez será finita ya que solamente durará doce meses ©GettyImages

Eso sí, el pasaporte dará prioridad a las personas que han sido inoculadas con alguna de las soluciones autorizadas por la Agencia Europeo del Medicamento: Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca. En el caso de las vacunas de Rusia o China será cada estado el que decida si también otorga libertad de movimientos o no.

¿Y aquellos europeos que vivan fuera de la UE? Su país de origen podrá expedir el Certificado digital COVID acreditando que se han vacunado con las dosis que han recibido el visto bueno de la Agencia Europeo del Medicamento. Si ha recibido alguna que está aprobada por un Estado miembro, también quedará reflejado.

Validez

Este pasaporte entrará en vigor, como decíamos, el 1 de julio aunque no será permanente: tendrá una validez de doce meses. En el caso de los países que ya están empleando documentos parecidos podrán reemplazarlos por el europeo dentro del plazo acordado: seis semanas.

Las PCR que se realicen los ciudadanos que aún no han sido inoculados correrán de su cuenta ©GettyImages

Las PCR para los no vacunados

Este ha sido el punto que más conversación ha generado. Por el momento, aquellos ciudadanos que no hayan recibido alguna de las vacunas autorizadas podrán viajar si justifican que tienen anticuerpos o si disponen de una PCR negativa. Se solicitó que esta prueba fuera gratuita, pero finalmente no será así.

No obstante, la Comisión Europea ha destinado una partida de 100 millones de euros para reducir su precio aunque los destinatarios no serán los europeos que viajen por placer, sino aquellos que necesiten moverse por causas justificadas: obligaciones laborales, educativas, familiares…

¿Será necesario hacer una cuarentena?

Por ahora, las personas que viajen por la Unión Europea no deberán someterse a una cuarentena y tampoco tendrán que tomar medidas adicionales siempre que cuenten con el Certificado digital COVID. Eso sí, el acuerdo se reserva la posibilidad de tener que cumplir con alguno de estos preceptos si la situación así lo requiere.