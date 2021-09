Nueva carta de la madre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife: ‘No podemos rendirnos’

“Ya no me salen casi las palabras... yo también quiero desaparecer... ya no tengo fuerzas…”. Así comienza la última carta de Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife desde el pasado 27 de abril. “Esto es una tortura”, confiesa, “pero no podemos rendirnos... las niñas me necesitan y yo a ellas”. Por eso pide que se siga compartiendo las imágenes de Anna y de Olivia por todo el mundo porque “la perseverancia y la continuidad es lo que logra finalmente los resultados”.

La policía hacía un nuevo registro este martes en la vivienda de Tomás Gimeno ©GettyImages

“Sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes... ¿pero se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontremos? Todos juntos podemos si actuamos como una gran familia”, dice Beatriz. Mientras, la investigación sigue en marcha y este martes las fuerzas de seguridad hacían un nuevo registro en la vivienda de Tomás Gimeno, el padre de las niñas.

Lamentablemente, la hipótesis del asesinato cobra cada vez más fuerza y por eso los agentes acudieron con dos perros policía especializados en la búsqueda de restos biológicos. Por otro lado, la Guardia Civil tiene previsto incorporar un sónar y un robot del Instituto Español de Oceanografía (IEO) a su dispositivo de búsqueda en el mar y que se sumarán a los cerca de 70 efectivos que buscan cada día, desde hace ya casi un mes, a las pequeñas por tierra, mar y aire.

La Guardia Civil va a incorporar un sónar a su búsqueda de las niñas en el mar ©GettyImages

Este miércoles se procederá a registrar de nuevo el vehículo y la embarcación de Gimeno, que fue localizada a la deriva y sin ancla. Otra de las primeras hipótesis que se ha barajado desde el principio es que utilizó esta lancha para escapar y trasladarse a otro barco con ayuda de un tercero, puesto que se habían detectado movimientos de 50.000 euros en sus cuentas bancarias horas previas a desaparecer con las niñas.