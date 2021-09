Caso Madeleine McCann: la policía alemana cada vez más cerca de resolver la desaparición

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con sus padres en Praia da Luz, una localidad del Algarve. Catorce años después de aquel suceso, la investigación sobre el paradero de la niña sigue abierta aunque los últimos avances de la policía alemana apuntan a una teoría: no habría sido trasladada a Alemania, sino que habría sido asesinada en Portugal.

Son varias las hipótesis que se han barajado a lo largo del tiempo, pero desde 2020 todos los focos están puestos en Christian Brueckner. El principal sospechoso de haber acabado con la vida de Madeleine, que tiene antecedentes por delitos sexuales y contra menores, está en prisión y, hasta ahora, las autoridades sospechaban que podría haber llevado a la pequeña desde el Algarve hasta Alemania.

Según un testigo, en 2020, Christian Brueckner habría presumido de saber qué le sucedió a la niña ©GettyImages

Pruebas concretas

No habría sido así. Tal y como informa The Mirror, la policía alemana ha encontrado “pruebas concretas” de que la niña fue asesinada en Portugal. Hans Christian Wolters, fiscal del caso, no ha querido explicar qué tipo de pesquisas son las que tienen entre manos: “No puedo revelar el tipo de evidencia que se nos ha dado. No es forense, puedo decir eso, y se suma a la teoría de que él es el responsable”.

Su última teoría baraja la posibilidad de que Christian Brueckner habría secuestrado a Madeleine McCann y después de retenerla un tiempo en su apartamento, habría acabado con su vida. Hans Christian Wolters se ha mostrado optimista: “Resolveremos este caso”. El sospechoso fue señalado por un testigo en 2020 cuando un testigo explicó que, mientras estaba ebrio en un bar, habría presumido de saber qué le sucedió a la niña.

La última teoría baraja la posibilidad del secuestro y una posterior retención para, finalmente, acabar con la vida de la niña ©GettyImages

El principal sospechoso

Aquel detonante sirvió para que la policía alemana comenzase una línea de investigación en la que confirmaron que Christian Brueckner estaba a pocos metros del apartamento de la familia McCann el mismo día y a la misma hora en la que Madeleine desapareció: las llamadas de su teléfono así lo corroboraron. Aunque las autoridades no han desvelado las evidencias que le confirmarían como responsable, sí han hecho públicas algunas de las pistas de las que disponen.

La primera de ellas fue un número de teléfono portugués al que Brueckner habría llamado antes de la desaparición y la segunda fueron las imágenes de dos coches: un Jaguar XJR 6 oscuro y una furgoneta Volkswagen T3 Westfalia de color claro. A esto hay que añadir el sótano secreto que la policía encontró en una parcela que el sospechoso tenía registrada a su nombre en Hannover: según un conocido, su objetivo era emular a Josef Fritzl, es decir, ‘El Monstruo de Amstetten’ que construyó un zulo en su casa donde encerró secretamente a su hija Elisabeth.