Curiosidades de familias numerosas: cuando los nombres de todos sus hijos tienen la misma inicial

Carlos y Patty Hernández, un matrimonio mexicano residente en Estados Unidos, acaban de tener a su decimosexto hijo. Si ya es de por sí sorprendente que, con 39 años, tengan nada menos que 16 hijos, no es menos curioso que los nombres de todos ellos empiecen por la misma inicial. ¿Por qué? Pues en este caso, según explica la propia Patty al Mirror, a modo de homenaje a su esposo. Así, la primera letra de los 16 niños empieza por C. Con tan numerosa prole, la madre reconoce que con el último bebé ya les ha costado más elegir nombre “No encontrábamos uno hasta que un día, simplemente, el nombre de Clayton me vino a la cabeza”, dice.

Tiene 39 años, 16 hijos y todos sus nombres empiezan con la letra “C” >>https://t.co/RGjAanJZV2pic.twitter.com/hdGq6XNgNt — El Doce (@ElDoce) May 11, 2021

La pequeña Clayton vino al mundo el pasado 5 de mayo y, cuando Patty llegó junto a su marido al hospital, las enfermeras la reconocieron: “Te vemos aquí todos los años”, le comentaban con cariño. De todos los partos que ha tenido, este ha sido el más complicado, más incluso que las tres veces que ha dado a luz a gemelos. Aun así, no descarta tener más hijos. “Si Dios quiere que tengamos otro hijo, tendremos otro”, asegura. “Nunca pensé que tendría una gran familia hasta que comencé a tener bebés. Entonces pensé ‘esto es genial, ¿por qué no?’Es realmente divertido”.

La costumbre de los Hernández de poner a sus hijos nombres con las mismas iniciales es más común de lo que podría parecer. Son muchas las parejas con dos o tres vástagos que hacen lo propio (en el mundo de las celebrities, Penélope Cruz y Javier Bardem han llamado a sus niños Leo y Luna), pero parece que es una tradición mucho más arraigada entre las familias numerosas.

Otras familias ponen nombres con una inicial a los niños y con otra, a las niñas ©GettyImages

Algunas de las más conocidas son las hermanas Kardashian, cuyos nombres empiezan por la letra K: Kim, Kylie, Kendall, Kourtney y Khloé. Su único hermano varón, sin embargo, se sale de la norma, ya que, como bien es sabido, se llama Rob. La idea fue de la matriarca del clan, Kris, y surgió porque la K era tanto la inicial de su propio nombre como la del apellido de su primer marido y padre de sus hijas mayores, Robert Kardashian.

Al margen de personalidades por todos conocidas, muchas familias anónimas hacen lo propio. Es el caso del matrimonio gallego de Carmen Dourado y Miguel Rey, que han salido en más de una ocasión en medios de comunicación porque, con cinco hijos biológicos, siempre tienen hueco en su casa para niños de acogida que necesitan una familia en la que desarrollarse con normalidad hasta que puedan volver con la suya propia. Pues bien, en su caso, las iniciales de las cuatro niñas empiezan por C -como la de la madre- y la del niño, por M -como la del padre-, tal y como recoge La Voz de Galicia: Carolina, Claudia, Candela, Cayetana y Manuel.