‘El Pequeño Nicolás’, en el juicio por hacerse pasar por emisario del Gobierno y la Casa Real: ‘Quería tirarme el pisto’

Estos papeles han centrado parte de la vista de hoy. El Ministerio Público mantiene que Gómez Iglesias hizo unas acreditaciones falsas del Ministerio del Interior para reforzar esta fachada oficial. Dos policías nacionales han testificado que, durante las vigilancias que realizaron, le vieron en una tienda de reprografía en un ordenador donde después comprobaron que había un documento abierto con un membrete del Gobierno.

Versiones opuestas de los policías

Losdos policías locales están acusados de delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo por los que se enfrentan a cinco años y medio de cárcel y una multa de quince meses.

Decenas de cámaras y periodistas esperaban la llegada de ‘El pequeño Nicolás’ ©GettyImages

González ha declarado que ‘El Pequeño Nicolás’ contactó con él porque tenían “una relación de amistad”. Le conocía de haberle visto en “multitud de actos” organizados por todo tipo de “instituciones”, entre las que ha mencionado Gobierno y Casa Real.

El policía ha reivindicado que Francisco Nicolás “no era el friki que aparenta”. Según había observado, se sentaba “en mesas de trabajo con empresarios, ministros, embajadores y secretarios de Estado”. “No me hace falta saber qué cargo tiene cuando le veo participar en eso”, ha esgrimido González. Esa misma asunción, ha razonado, es la que habría llevado a la Policía, al Club Náutico y hasta al alcalde de Ribadeo a darle ese trato especial.

En cuanto a su rol en los hechos, ha planteado que se habrían desarrollado igual si no hubiera participado porque no los organizó. Lo ha descrito como un favor a un amigo en un día libre a punto de coger vacaciones, motivo por el cual se acercó al Ayuntamiento de Madrid, donde trabaja como jefe de seguridad, para retirar el “macuto” que llevaba consigo por “protección personal” cuando no estaba de servicio.