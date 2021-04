Las palabras del periodista David Beriáin que cobran mayor sentido tras su asesinato

RELACIONADO Medio centenar de periodistas asesinados en 2020 y no todos en países conflictivos

En 2009, el reportero navarro, que trabajó durante seis años en la sección de Internacional del periódico La Voz de Galicia y que también fue uno de los principales rostros de los documentales de los canales DMax, pasó a formar parte de la cadena Cuatro donde ha realizado la mayor parte de su trabajo periodístico formando parte del equipo de reporteros del programa REC y hasta obtuvo una nominación a los premios Goya por su impecable trabajo ‘Percebeiros’, donde relató la arriesgada labor de estos mariscadores en Galicia.

En 2012, fundó una productora a la que puso un nombre muy singular, ‘93 metros’ en honor a su abuela Juanita, pues esta era la distancia que le separaba a esta desde su casa al banco de la iglesia donde solía acudir a rezar. En ella no solo trabajaba con Roberto Fraile, sino también con su mujer, la productora venezolana Rosaura Romero y con ella había producido documentales como ‘Amazonas’, ‘El camino de la cocaína’; ‘Hmong, El ejército invisible’; o la serie documental ‘Clandestino’, estrenada en 120 países.

Esta intervención de David Beriain en 'Morir para contar' de @HernanZin me sonó a epitafio cuando la vi. Me pareció durísimo, pero hoy más. pic.twitter.com/iMllCSKwUH — Pelayo Barro (@pelayobarro) April 27, 2021

Cargado siempre con mil historias que contar y también con cientos de experiencias, anécdotas y momentos, que por su complejidad, quizás no le hubiera gustado tener que vivir, David era muy consciente del sacrificio que hacia su familia y todos sus seres queridos para que él cumpliera su sueño: informar de aquello que no querían que se supiera y así lo contaba en el en documenta ‘Morir para contar’ emitido por Netflix. “En la vida he tenido la suerte de que las personas que me han querido lo han hecho de la manera más hermosa y radical posible: me han querido libre. Aunque eso haya significado que, en el caso de mis padres, mi hermano, mis amigos y, por supuesto y sobre todo de mi mujer, un día sonase el teléfono y dijesen: ‘David no va a volver’. Hay que entender que eso es una posibilidad. Es un acto de generosidad del que yo no sé si sería capaz“, contaba el periodista, cuyos testimonios nunca caerán en el olvido.