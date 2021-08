El sobrecogedor vídeo de despedida de los 53 marineros del submarino hundido

Indonesia vive, estos días, pendiente de la tragedia del submarino KRI-Nanggala-402. El buque desapareció en el note de Bali y, cuatro días más tarde, lo encontraron a 800 metros de profundidad: estaba partido en tres y su tripulación había perdido la vida. Ahora ha salido a la luz un vídeo que grabaron sus 53 tripulantes semanas antes y que está cargado de simbolismo puesto que interpretan una canción de despedida titulada “Adiós”.

Se trata de la composición “Sampai Jumpa” de la banda indonesia Endank Soekamti, originaria de Yogyakarta. Un título que, traducido al castellano, significa “Adiós”. La grabación se llevó a cabo con un móvil en el interior del submarino, pero no se filmó en los momentos previos de la tragedia sino unas semanas antes. El portavoz militar Djawara Whimbo explicó a France Press que fue entonces cuando se despidieron de un comandante saliente del cuerpo de submarinos de la Armada.

No obstante, su simbolismo no ha pasado desapercibido. Liderados por Heri Oktavian, el comandante del submarino, entonaban la siguiente letra acompañados por una guitarra: “Aunque no estoy preparado para echarte de menos y no estoy listo para estar sin ti, espero lo mejor de ti”.

El hundimiento

El KRI-Nanggala-402 fue fabricado en Alemania en 1978, tres años después fue entregado a Indonesia y en 2012 fue reformado por Corea del Sur. Se trata de un modelo ‘Cakra-class’ y se perdió en las aguas unos cuarenta minutos después de sumergirse para realizar unas maniobra militares durante la madrugada del miércoles. Se activó una búsqueda internacional, en la que participaron Australia, India y Estados Unidos, que dio sus frutos cuatro días después: fue localizado por un submarino de Singapur.

Se ha descartado que haya sido un error humano y sospechan que la causa habrían sido unas grietas ©GettyImages

Por ahora, las autoridades de Indonesia han descartado un error humano y sospechan que la causa del suceso habrían sido unas grietas que habrían aparecido cuando el submarino estaba a 400 o 500 metros bajo la superficie. El almirante Julius Widjojono aseguró que ahora van a “analizar las corrientes, las imágenes y los vídeos tomados bajo el agua para decidir la tecnología a utilizar” en el rescate de los marinos.

La tripulación estaba formada por 53 integrantes y ahora el objetivo prioritario es recuperar sus cuerpos cuanto antes, pero es una tarea para la que necesitarán equipos especializados. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que les concederían “promociones de nivel superior y de honor a todos los soldados fallecidos por su sacrificio y dedicación”.