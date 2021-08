Alba Serrano, la ‘miniheroína’ sevillana que ha salvado la vida a su madre

Determinación, coraje y valentía, eso es lo que ha demostrado tener Alba, una niña sevillana de tan solo 7 años de edad que el pasado día 5 de abril logró salvar la vida de su madre que había sufrido una hipoglucemia y se había quedado inconsciente. Solas en casa, pues su padre, militar de profesión, se encontraba de misión en Rumania, Alba, no lo dudo, y tras intentar, sin éxito, reanimarla dándole un refresco y un sobre de azúcar cogió el teléfono móvil, marcó el 112 y espero a que la Guardia Civil llegará a su casa mientras cuidaba de su hermana de tres años, quien lloraba desconsoladamente y decía: “Mi mamá está malita”.

Álvaro, padre de la pequeña, ha señalado que su hija se ha convertido en el 'ángel de la guarda' de la familia

Demostrando una madurez y una sangre fría muy poco común para su corta edad y una vez los agentes se personaron en su casa, Alba, quien ha confesado que paso “un poquito de miedo”, consiguió quitar las llaves de la puerta y dárselas a la Guardia Civil a través de la ventana para que pudieran atender a su madre. “Uno de ellos atendió a mi mujer realizándole los primeros auxilios mientras llegaba el servicio médico y el otro se quedó con mis dos hijas hablándoles como si fuera yo, muy tranquilo” ha relatado Álvaro, padre de la pequeña, quien siguió todo el proceso desde Rumanía a través de la cámara que había instalado en el salón por si su mujer sufría un episodio como este y poder avisar al abuelo de la niñas, que tan solo vive a dos calles. Sin embargo en esta ocasión, y al ser de madrugada, fue Alba quien tuvo que tomar el control, y vamos que si lo tomó, que no solo ha logrado convertirse en el orgullo de sus padres, sino también en el de toda la localidad sevillana de Espartinas, donde residen. “ Es nuestro ángel de la guarda” ha señalado Álvaro.

Por su parte, la madre de la menor, Nuria Domínguez, ha relatado que ella recuerda “poco” de lo sucedido y que sólo sabe lo que le ha contado su hija. ”Sólo recuerdo que al abrir los ojos después de bastante tiempo ver a tres médicos y a la Guardia Civil, así que me asusté por mis hijas y porque no sabía qué había pasado”, ha dicho y ha añadido que tras contarle los agentes cómo se había portado Alba, está “como madre súper orgullosa de ella”.

En este sentido, ha subrayado que cuando despertó y pudo ver a sus hijas, a Alba lo único que le importaba es que le había salvado la vida a su madre, a pesar de no ser consciente del todo de ello. “Me dijo: mamá cuídate, te van a llevar al médico, estamos bien y hoy no vamos al cole”. “No me esperaba la reacción de Alba”, confesaba.

Los agentes saltaron la valla de la residencia para acceder a la vivienda en donde se encontraba la madre inconsciente junto a sus dos hijas

Los agentes, por su parte, han ensalzado la valentía de la pequeña. “No es nada habitual encontrarse una niña así. Ni siquiera muchos adultos muestran la templanza que demostró ella. Si la niña se pone nerviosa seguramente se hubiera dificultado el trabajo” han señalado en declaraciones a informativos Telecinco.

Además, el agente ha apuntado que se queda con el momento en que Alba le dio “el manojo de llaves” en el que se encontraba también el aparato para desactivar la alarma de la vivienda, porque “sabía que al dárnoslo empezaríamos a hacer nuestra labor”, ha destacado.

Por último, han querido transmitir el hecho de “no asustar” a los menores con la Guardia Civil, ya que han sostenido la idea de que los niños vean a los agentes como “amigos” para que “en situaciones como estas en las que hace falta la ayuda de un menor no se asusten y nos ayuden como hizo Alba, que es la heroína aquí”, han concluido.