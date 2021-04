Laura Wasser, la abogada de divorcios más famosa entre las estrellas de Hollywood

Laura Wasser es una abogada especializada en divorcios. Sin embargo, los trámites en los que ella está en vuelta no pasan desapercibidos: es la letrada más famosa entre las estrellas de Hollywood. En su lista de clientes figuran nombres conocidos a lo largo y ancho del planeta y sus honorarios no están al alcance de cualquiera.

Corría el año 1994 cuando Laura Wasser decidió representarse a sí misma en su propio divorcio de un hombre sobre el que solo ha dicho que es español. Su nombre es, quizás, uno de los menos conocidos si echamos la vista a su cartera de clientes: Kim Kardashian en su separación de Kanye West ha sido una de las últimas.

Antes llegó Stevie Wonder, Britney Spears en su divorcio de Kevin Federline, Johnny Depp y Amber Heard, Angelina Jolie cuando solicitó la separación de Brad Pitt, Jennifer Garner y Ben Affleck, Melanie Griffith y Antonio Banderas, Tom Cruise y Nicole Kidman, Ashton Kutcher y Demi Moore… la lista sigue cuajada de rostros populares de todos los ámbitos.

En 1994 se representó a sí misma en su propio divorcio tras licenciarse en la Loyola Law School ©GettyImages

Su historia

La ley corre por la sangre de Laura. Su madre era letrada y su padre también es un famoso abogado de divorcios de Hollywood: Dennis Wasser. Su hermano pequeño, Andrew, fue el único que se separó del mundo legislativo al convertirse en psicoterapeuta. Ella se graduó en Beverly Hills, estudió en la Universidad de Berkeley (California) y después en la Loyola Law School, donde se licenció en 1994.

Después de un breve tiempo como abogada de derechos de los discapacitados, se unió al bufete de su padre: Wasser, Cooperman & Mandles. Hoy es una de las socias, pide un anticipo de 21.000 por sus servicios y cobra 800 euros por hora. Su oficia está decorada con una mezcla de verdes, la misma que reina en el salón de su casa: una mansión mediterránea de los años veinte ubicada entre Sunset Boulevard y las colinas de Hollywood. Es allí donde trabaja desde que se impuso el confinamiento: rodeada por libros, flores y fotografías antiguas en la que se puede ver a Mia Farrow con los Beatles en su gira por la India.

Laura Wasser sabe que en el mundo de las leyes se la conoce tanto por su carácter mediático como por sus tácticas agresivas. Guarda silencio sobre sus famosos clientes asegurando que prefiere hablar de ella, pero todos coinciden en algo: tiene un don para fomentar la empatía en lugar de la enemistad. Y es que el objetivo de esta abogada es, siempre, lograr un acuerdo antes de entrar en un juego de tediosos procedimientos judiciales que pueden resultar agotadores a nivel emocional y económico.

Además de su faceta como abogada, tiene un libro, un podcast y una aplicación sobre el divorcio ©GettyImages

Libros, una aplicación y Nora Fanshaw

Por si no fuera suficiente con Wasser, Cooperman & Mandles, Laura ha ampliado su negocio con un manual sobre el divorcio (‘It doesn‘t have to be that way: how to divorce without destroying your family’, es decir, ‘No tiene por qué ser así: cómo divorciarse sin destruir a su familia’), un podcast sobre el divorcio y una aplicación llamada ‘It’s Over Easy’ (‘Es muy fácil’). Con esta herramienta da cinco pasos a aquellos que buscan separarse por su cuenta y sin ayuda.

Y no podemos olvidar que Laura Wasser fue la inspiración para crear el personaje Nora Fanshaw de ‘Historia de un matrimonio’. Una serie en la que la actriz Laura Dern da vida a una abogada que se acerca a sus clientes con una agresiva y falsa familiaridad.