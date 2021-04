¿Por qué la DGT no puede sancionarte si no llevas mascarilla dentro del coche?

Desde hace casi un año, las mascarillas entraron como medida obligatoria en nuestras vidas cotidianas, aunque aún sigue existiendo controversia sobre su uso en los sitios donde existe un vacío legal en el que nadie es capaz de dar una respuesta clara. Durante meses se ha generado polémica debido a que se situaba a la Dirección General de Tráfico como responsable de la polémica por multar a conductores que no llevan mascarilla dentro del vehículo. La DGT ha afirmado este miércoles que carece de competencias para imponer sanciones a los conductores que realicen un uso inadecuado de mascarillas en los vehículos.

Un policía podría sancionar a un conductor emitiendo una propuesta a las autoridades sanitarias de lo ocurrido pero no en nombre de la DGT ©GettyImages

RELACIONADO Un estudio defiende la importancia de hacer que la población siga las medidas de seguridad sin apelar al miedo

“El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública, por tanto, la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma”, ha manifestado el departamento que dirige Pere Navarro en un comunicado, tras la aparición de informaciones en este sentido. Por tanto, un policía podría sancionar a un conductor emitiendo una propuesta a las autoridades sanitarias de lo ocurrido, pero no podría multar al conductor en nombre de Tráfico.

Asimismo, ha precisado que “no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad vial, ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir, por tanto, no es sancionable”. Tras esto, la DGT se ha disculpado por la confusión generada y los bulos difundidos en referencia a las denuncias por no usar mascarilla dentro del vehículo.

📢 En relación con noticias aparecidas sobre denuncias a conductores por no usar mascarilla, #DGT informa



▶️ El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y NO es SANCIONABLE por DGT, ni con multa ni con puntos. pic.twitter.com/QOa7qbrSkY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2021

Entonces… ¿me pueden multar si no llevo mascarilla dentro de un vehículo?

Lo único que estipula este nuevo comunicado es que la competencia que no puede sancionarte es la DGT pero sí puedes ser sancionado al ser una cuestión de salud pública.

Según el Real Decreto de Nueva Normalidad: “Será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio”. Por tanto, con motivo de ser una cuestión de riesgo para la salud de la ciudadanía, los agentes podrán multar con 100 euros por cada persona no conviviente que no lleve puesta la mascarilla dentro del automóvil.

La mascarilla en el retrovisor interior podría sancionarse con hasta 80 euros de multa ©GettyImages

¿Cuándo sí nos puede multar la DGT?

Cuando la mascarilla esté colgando del retrovisor interior estaríamos cometiendo una infracción que podría ser sancionada hasta con 80 euros de multa según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación. Seríamos sancionados por este motivo debido a que se entorpece el campo de visión a la hora de conducir, este campo si le compete a la DGT.