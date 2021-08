Hunter Biden, hijo de Joe Biden, a corazón abierto: ‘Mi padre me salvó la vida muchas veces’

La vida del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido más de un capítulo desgarrador. Tras ‘superar’ el fallecimiento de su primera mujer y su hija en un terrible accidente de tráfico en el que sus dos hijos resultaron heridos, nadie imaginaría que algunas décadas después enfrentaría otra irreparable pérdida, la muerte de su primogénito, Beau debido a un cáncer de cerebro, justo en el momento en el que el ahora inquilino de la Casa Blanca intentaba mantener con vida a su hijo menor, Hunter, atrapado en un mundo de adicciones.

Hunter Biden ha plasmado en sus memorias los peores momentos de su vida y cómo su familia logro salvarle del abismo ©GettyImages

Considerado el talón de Aquiles del presidente, también por el escándalo que supuso que comenzará una relación la la viuda de su hermano, Hunter publicaba esta semana sus memorias, bautizada bajo el nombre de Beautiful Things (“Cosas Bonitas”), en donde relata los capítulos más sórdidos y polémicos de su vida y cómo sus acciones afectaron a su padre y todos los que le rodeaban.

Abogado graduado por la universidad de Yale, Hunter se encuentra estos días promocionando su libro por diferentes medios de comunicación donde no ha tenido ningún reparo en hablar sobre su turbulenta etapa sumido en las drogas y el alcohol.

“Mi padre nunca me abandonó. Me salvó muchas veces” confesaba Hunter en una entrevista en la BBC. Y es que si de algo ha presumido el hijo del presidente ha sido del apoyo que le brindó su padre en sus peores momentos y de cómo este se “libraba” de su escolta para poder ir a su casa para echarle una mano cuando había tocado fondo. “ Hoy en día hablo con él cada noche” confesaba el abogado a la CNN.

Hunter junto a su mujer Melissa Cohen y su hijo Beau ©GettyImages

Y es que a sus 51 años, Hunter tiene claro que si está en este mundo, es por el amor incondicional de su familia. “Su luz nunca dejó de buscarme. Nunca hubo un solo momento en el que no trataran de salvarme” escribe en sus memorias. “Mi hermano acababa de morir, me había separado de mi esposa, estaba en un apartamento solo y básicamente estaba bebiendo para morir. Fue horrible. Quiero decir, el dolor hace cosas extrañas. Y si combinas eso con la adicción, es algo realmente difícil de superar”, afirma Hunter.

Alejado ya de ese mundo que le llevó al mismísimo abismo y con la esperanza puesta en el futuro, Hunter confesaba en la BBC: “La adicción nunca se va, por eso ya es hora de que empecemos a considerarla como un problema de salud mental, en lugar de un problema ético o moral“.

La relación con la ex de su hermano

Pero lejos de pasar por alto uno de los episodios más escandalosos de su vida, el de la relación que inició con su cuñada Hallie tras la muerte de su hermano, Hunter también ha querido hablar sobre ello y explicaba en una entrevista en la CBS: “Pienso que la gente estaba muy confundida con ello. Y lo entiendo. En verdad lo entiendo. Para mí, no es algo que sea difícil de explicar. Porque vino de una abrumadora pena que los dos compartíamos. Y estábamos juntos, e intentando hacer lo correcto. Y la pena se convirtió en esperanza de un amor que tal vez podría reemplazar lo que habíamos perdido”.

Hunter de separó de su primera esposa y madre de sus hijas mayores, Kathleen, cinco meses después del fallecimiento de Beau en el 2015, y la relación con la viuda de su hermano se hizo pública dos años después, pero se separaron en el 2019, año en el que él contrajo matrimonio con Melissa Cohen, con quien tuvo un bebé en 2020, a quien llamó Beau en memoria de su hermano.

Beau Biden junto a su mujer, Hallie, con la que Hunter inició una relación tras el fallecimiento de su hermano ©GettyImages

En un fragmento del libro que fue publicado por Fox News, se lee la petición que en su momento hizo al ahora mandatario, cuando Hunter solicitó a su padre apoyar públicamente su relación con Hallie: “’Papá’ le dije, ‘si la gente se entera, pero piensan que tú no apruebas esto, hace que parezca que está mal. Los niños deben saber que no tiene nada de malo y la persona que les puede decir esto eres tú’”, escribió. Tanto en la entrevista como en el libro, Hunter hace hincapié en la cercana relación que el mandatario tiene, no solamente con sus hijos, sino con cada uno de sus nietos, por lo que no ha sido extraño que le pidiera esto.