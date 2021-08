Las bonitas palabras de despedida de Barack Obama tras perder a su abuela Sarah, a los 99 años

La abuela de Barack Obama, conocida cariñosamente por muchos como ‘Mama Sarah’, fallecía esta semana en Kenia a los 99 años, dejando completamente desolado al expresidente de Estados Unidos. Aunque no compartían lazos de sangre, pues era la tercera esposa de su abuelo, para el expresidente siempre fue su “abuelita”, y a pesar de la distancia que les separaba, ambos estaban muy unidos. Un portavoz de la familia dijo que Sarah había estado enferma durante la última semana, pero que no dio positivo en COVID, aunque las causas de su muerte no han trascendido.

A pesar de la distencia que les separaba, abuela y nieto siempre estuvieron muy unidos y jamás perdieron el contacto ©GettyImages

El mensaje de Obama

Roto de dolor, el expresidente ha hecho público un comunicado a través de sus redes sociales lamentado la pérdida de quien era para él uno de los pilares de su vida. “Mi familia y yo estamos de luto por la pérdida de nuestra querida abuela, Sarah Ogwel Onyango Obama, conocida cariñosamente por muchos como ‘Mama Sarah’ pero conocida por nosotros como ’Dani’ o Granny” decía el exmandatario. “Nacida en el primer cuarto del siglo pasado, en la provincia de Nyanza, a orillas del lago Victoria, no tenía una educación formal y, a la manera de su tribu, se casó con un hombre mucho mayor cuando era solo una adolescente. Pasaría el resto de su vida en el pequeño pueblo de Alego, en una pequeña casa construida con adobe y paja, sin electricidad ni agua corriente. Allí crio a ocho hijos, atendió a sus cabras y pollos y cultivó una gran variedad de alimentos que vendía en el mercado local” continua el expresidente.

“Aunque no era su madre de nacimiento, Granny ayudó a criar a mi padre como si fuera suyo, y en parte era gracias a su amor y apoyo que él pudo desafiar todas las expectativas y salir suficientemente bien en la escuela como para conseguir una beca en una universidad estadounidense. Cuando nuestra familia tenía dificultades, su casa era un refugio para niños y nietos y su presencia era una constante fuerza estabilizadora. Cuando viajé por primera vez a Kenia a aprender más sobre mis raíces y mi padre, que había muerto para ese entonces, fue Granny quien sirvió como un puente al pasado, y fueron sus historias las que llenaron un vacío en mi corazón” afirma Obama.

Durante el transcurso de su vida, Granny fue testigo de los cambios de época que tenían lugar en todo el mundo: la guerra mundial, los movimientos de liberación y el advenimiento de la era de las computadoras. Viviría para volar en jets, recibir visitantes de todo el mundo y ver a uno de sus nietos ser elegido para la presidencia de los Estados Unidos. Y, sin embargo, su espíritu esencial —fuerte, orgullosa, trabajadora, poco impresionada por las marcas convencionales de estatus y llena de sentido común y buen humor— nunca cambió. La extrañaremos mucho, pero celebraremos con gratitud su larga y extraordinaria vida” acaba diciendo el expresidente.