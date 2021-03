Se reanuda el tráfico en el canal de Suez tras el reflotamiento del buque 'Ever Given'

Una semana después de que el canal de Suez quedara bloqueado, el tráfico de cargueros de mercancías ha comenzado a restablecerse este lunes, tras haber sido reflotado con éxito el buque 'Ever Given', según han informado las autoridades de la arteria comercial. Leth Agencies, que gestiona parte del tráfico del canal, ha informado en su cuenta de Twitter de que el buque ha iniciado su trayectoria hacia el Gran Lago Amargo, la parada intermedia entre Suez (la entrada desde el Mar Rojo) y Puerto Said (la entrada desde el Mar Mediterráneo).

En la mañana de este lunes, la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) ha comunicado que el carguero había sido reflotado con éxito tras las maniobras de arrastre, así como que se había modificado su posición en un 80%. El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la paralización de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.

Las pérdidas ocasionadas por el bloqueo en el Canal de Suez han alcanzado la impresionante cifra de 9.500 millones diarios ©GettyImages

En el caso concreto de España, el gobernador apuntó que el comercio exterior por vía marítima de España supone el 35% del total y de esa cifra, el 10% del volumen pasa por el canal de Suez, por lo que el efecto “directo” para la economía española podría ser de hasta el 3,5% del volumen total de su comercio mundial por vía marítima.

Trabajo sin descanso para desencallar el buque

El primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, hizo hincapié el sábado en que el país estaba en una carrera contrarreloj para desencallar el 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía. Por su parte, el presidente de la SCA, Osama Rabie, sostuvo en una entrevista concedida el sábado que los fuertes vientos en la zona no fueron la "causa principal" de que el carguero encallara, antes de apuntar a "otros factores". Hasta entonces, las autoridades habían achacado lo sucedido a una tormenta de arena.