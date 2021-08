¿Qué se sabe de los anticuerpos que las mujeres embarazadas transmiten a sus bebés?

Cuando arrancó la campaña global de vacunación y se supo cuál iba a ser el orden de administración de los inoculantes supimos que existían algunos grupos que, de momento, no la iban a recibir como el de los más pequeños de la casa. Para otros, sin embargo, todo dependerá de su situación como ocurre con las embarazadas: en las últimas semanas han desvelado que algunos bebés nacen con anticuerpos que han recibido estando en el vientre. ¿Qué se sabe sobre ello?

Lo cierto es que los resultados de los diversos estudios que se han llevado a cabo están todavía en revisión, pero se antojan como una buena noticia dentro de la pandemia del coronavirus. Por ahora, son dos los ensayos que se han llevado a cabo: uno en Israel y otro en Estados Unidos. Investigaciones que han tenido como protagonistas a mujeres embarazadas y madres lactantes.

Los anticuerpos de los bebés son pasivos porque no los crean ellos, sino que los reciben de sus madres ©GettyImages

Los dos experimentos

RELACIONADO Pfizer y BioNTech inician un ensayo clínico para probar su vacuna en embarazadas

El pasado mes de febrero, Israel selecciono a veinte mujeres que recibieron las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech durante su tercer trimestre de embarazo. Todas desarrollaron anticuerpos se los transmitieron a sus bebés: por lo tanto, el citado inoculante puede brindar protección materna y neonatal contra el COVID-19… aunque estos resultados todavía se están revisando.

En Estados Unidos han hecho lo propio con 84 mujeres embarazadas que recibieron los inoculantes de Pfizer/BionTech y de Moderna: de ellas, trece dieron a luz durante el ensayo y diez habían transmitido anticuerpos a sus bebés. No fueron las únicas participantes ya que en esta ocasión incluyeron a madres lactantes y descubrieron que esta protección también se puede traspasar a través de la leche materna.

Las madres lactantes también pueden transmitir anticuerpos, pero su protección sería más baja ©GettyImages

Los resultados

Los expertos, no obstante, son cautos respecto a estos resultados: aunque nazcan con anticuerpos no quiere decir que sea inmunes a la enfermedad. Por ahora, no está claro cuántos se transfieren ni cuántos son necesarios para proteger al bebé ni cuánto dura ese escudo materno. La razón es que son pasivos: no los ha creado el bebé, sino que los ha recibido. Además, en el caso de los transmitidos a través de la leche materna todo apunta a que la protección puede ser menos fuerte.

Vacunar a las embarazadas

Por último, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que por ahora “hay pocos datos disponibles para evaluar la seguridad” de la vacuna durante el embarazo. A pesar de ello, argumenta que no hay “ninguna razón específica para creer que hay un riesgo que supere los beneficios de la vacunación en las mujeres embarazadas”. Por ello, aconsejan consultarlo con el especialista que lleve su caso.