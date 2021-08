Los resultados de la vacunación ya se notan en España: así se han reducido las infecciones y la mortalidad

Los resultados de dos estudios preliminares realizados por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) muestran que las vacunas contra la COVID-19 han reducido entre un 82 y 88 por ciento las infecciones, un 77 por ciento las hospitalizaciones y un 87 por ciento la mortalidad en centros sanitarios y sociosanitarios en España una semana después de la administración de la segunda dosis.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apunta que los resultados de la vacunación son "esperanzadores", ya que los brotes en centros sanitarios y sociosanitarios son "ciertamente bajos" tras la vacunación tanto de los residentes como de sus trabajadores. Así, ha detallado las conclusiones preliminares de dos investigaciones del CNE. El primero es un estudio de cohorte basado en el registro de vacunación para conocer la efectividad en prevenir las infecciones. El segundo, por su parte, utiliza los casos notificados para aplicar el método de 'screening' y conocer la efectividad de la vacuna en infección, hospitalización y muerte. Dos semanas después de la administración de la primera dosis la efectividad es de entre el 52 y 64 por ciento frente a la infección, del 26 por ciento en la hospitalización y el 35 por ciento en la mortalidad.

Las vacunas mantienen una eficacia elevada frente a la variante británica, pero no ocurre lo mismo con la sudafricana y la brasileña ©EuropaPress

A partir de los siete días siguientes a la segunda dosis, la eficacia para prevenir las infecciones es de entre el 82 y 88 por ciento, en hospitalización del 77 por ciento y en mortalidad del 87 por ciento. "Esto nos da esperanza y coloca la vacuna como el instrumento más eficaz para poner fin a la pandemia", ha esgrimido.

¿Qué ocurre con la efectividad de las vacunas frente a las nuevas variantes?

Los anticuerpos generados en respuesta a la infección o vacunación por SARS-CoV-2 muestra una protección reducida contra las nuevas variantes, según un estudio realizado por investigadores del German Primate Center-Leibniz Institute for Primate Research and Jan Münch de la Universidad de Ulm, en Alemania. El equipo, dirigido por Markus Hoffmann y Stefan Pöhlmann, ha descubierto que las variantes B.1.351 y P.1 del SARS-CoV-2 ya no están inhibidas por un anticuerpo utilizado para la terapia COVID-19. Además, estas variantes son inhibidas de manera menos eficiente por anticuerpos de pacientes recuperados e individuos vacunados. Por lo tanto, la convalecencia por COVID-19 y la vacunación pueden ofrecer solo una protección incompleta contra estos virus ‘mutantes’