La familia de José María, un niño de 5 años con leucemia, inicia una campaña para fomentar la donación de médula ósea

José María tiene 5 años, 7 hermanos y una sonrisa grande y generosa que no se le ha borrado de la cara ni ahora, cuando se enfrenta a una temporada muy dura por culpa de la leucemia que le han diagnosticado y que le hace pasar mucho tiempo en el hospital. José María tiene también síndrome de Down y su madre, María Teresa Robles, ha creado un perfil en Instagram, @ponundownentuvida, donde cuenta los progresos de su hijo en su lucha contra la leucemia y anima a hacerse donante médula para su pequeño, pero también para todos los demás pacientes de esta enfermedad, porque un trasplante puede suponer la salvación.

“José María tiene síndrome de Down y eso es una de las cosas que más nos gustan de él. Acaba de recaer de su enfermedad, la leucemia. No nos dan muchas esperanzas pero no nos hace falta muchas, con una sola nos vale para salir adelante. Es un campeón”. Estas son palabras de María Teresa en uno de los post iniciales de su perfil de Instagram, donde cuenta el día a día de su hijo.

Uno de los vídeos en los que se solicita a la gente que done médula (@belenmartijunco/Instagram).

El pequeño ha recibido muchas visitas en el hospital. Por supuesto, de toda su familia y amigos, pero también de personas conocidas que les están transmitiendo sus ánimos, como el grupo musical infantil Cantajuegos o el conjunto de música Morat, a quien su padre, Íñigo, contactó para pedirles el favor y que se han prestado gustosamente a aportar su granito de arena para tratar de conseguir un donante compatible con José María.

También se ha volcado con esta causa la red social para madres CharHadas.com, una comunidad de mamás que da información útil sobre planes y viajes con niños, tiendas, recetas, manualidades, etc.