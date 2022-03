La faceta más desconocida de Zaida Cantera, una política luchadora por la igualdad que acaba de ser madre

Zaida Cantera conoció a su marido, José Lóbez, en el Ejército, cuando ella era teniente y él, capitán. Llevan 13 años juntos, pero ha sido ahora cuando han tenido a su primer hijo, una preciosa niña que nació el pasado 7 de octubre. Quizás, el bebé viene en el mejor momento para sus padres, una vez que ella se ha liberado del yugo del acoso que padeció en el Ejército y de la medicación contra la ansiedad que conllevó esa situación.

Es por ese tema por el que pasó a ser conocida mediáticamente, por atreverse a denunciar el acoso sexual y laboral por parte de un superior en una institución tan jerarquizada como en el Ejército. Ahora, sin embargo, Zaida Cantera es reconocida por mucho más que eso: se ha convertido en una gran defensora de los derechos de la mujer desde la bancada socialista -de la que es diputada por Madrid- sobre todo, en lo referente a la igualdad y a la violencia de género. También es muy combativa en su perfil de Twitter, donde a menudo escribe tuits como éste:

Un maltratador confiesa tres palizas a su expareja y reduce su condena de 6 a 2 años https://t.co/hD2Psr6mPp hay tratos que no deberían ser admitidos por el bien posterior de la justicia. Oferta!! Rebaja!! de añito y algo por paliza 😡 quién da más. — Zaida Cantera/❤️ (@ZaidaCantera) October 13, 2017

Ella no quería que su pareja también fuera militar, pero no lo pudo evitar: lo de Zaida y José fue amor a primera vista. Como relatan a 'El País', se conocieron en un curso que únicamente duraba tres semanas y fue él quien dio el primer paso y la invitó al cine. Al final, acabaron en la manifestación por el 11-M, ya que pocos días antes habían tenido lugar los terroríficos atentados. Desde entonces han pasado 13 años, pero no fue hasta hace dos cuando pudieron pasar página a todo el sufrimiento que les sobrevendría a causa del acoso y dar el paso de casarse y pensar en tener hijos.

Mujer de complexión fuerte y atlética, es una gran apasionada del deporte. Tanto que incluso llegó a formar parte de la Selección Española femenina de Natación y del Equipo Español de Balonmano. Ser deportista a ese nivel requiere de una disciplina que no tiene nada que envidiar a la militar y que ella lleva practicando desde pequeña. Sus padres les inculcaron a ella y a su hermana la importancia del esfuerzo y la responsabilidad; de ahí que no le resultara especialmente difícil seguir unas estrictas pautas tanto en lo que se refiere al Ejército y al deporte como a los estudios. De hecho, de niña fue muy buena estudiante. En las Fuerzas Armadas siguió el mismo camino; llegó a ser la cuarta de su promoción en la licenciatura de Transmisiones en la Academia de Ingenieros del Ejército, que cursó en la Escuela Superior de Oficiales del Ejército de Tierra.

Poco antes de quedarse embarazada, por lo que se decantó fue por la zumba, un deporte mucho menos disciplinado y, aunque se practique con la alegría y la sensualidad de los ritmos latinos, igual de exigente a determinados niveles.