Una presentadora de televisión, atacada en directo en pleno plató

Mirela Vaida presentaba el pasado viernes, como cada día, ‘Acces Direcct’, el programa de actualidad que conduce en la televisión de Rumanía. No habían transcurrido ni dos minutos del inicio del espacio informativo cuando, de repente, una mujer desnuda irrumpió en el plató y le lanzó una enorme piedra al tiempo que le decía “¡dame el dinero!”. La presentadora, al ver que se dirigía hacia ella, gritó y, por suerte, reaccionó lo suficientemente rápido y esquivó el ataque. Inmediatamente un compañero del equipo se metió de lleno en la escena e inmovilizó a la mujer, que habría entrado por una puerta trasera en la que no hay seguridad.

Minutos después del grave incidente, Vaida regresó al plató aún “en shock” y con temor por su seguridad. “Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra”, explicaba a sus espectadores, que no salían de su asombro. “No entendía lo que estaba pasando, no pude actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme”.

Según detallaría más tarde la propia periodista, llevaba tiempo recibiendo amenazas de una presunta asesina, Magdalena Sherban, acusada de ser la autora de la muerte de una mujer a la que habría lanzado a las vías del metro de manera intencionada, caso que la presentadora había seguido en sus programas y del que había informado con detalle. No ha trascendido si la espontánea que la atacó es o no Magdalena Sherban o alguien que pudiera actuar bajo sus órdenes; tan solo se sabe que había recibido unos días antes el alta en el Hospital de Obregia, donde había permanecido ingresada por problemas relacionados con la salud mental.

La agresora de Mirela Vaida había estado ingresada por problemas de salud mental ©Mirela Vaida

Algunos medios de comunicación rumanos apuntan a la posibilidad de que lo ocurrido no fuese más que un señuelo para incrementar la audiencia del programa, que ya ha sido multado en ocasiones anteriores por “métodos dudosos para atraer al público”, según la cadena nacional Sputnik Romania. Ante estas versiones, Mirela Vaida responde tajante: “Para los que piensan que es una farsa, les deseo de todo corazón que nunca vivan lo que yo viví” porque “realmente vi mi muerte con mis propios ojos”.

A muchos les resulta extraño que sortease la seguridad de los estudios de televisión y que nadie la viese desnudarse antes de entrar en plató. “Sí, es verdad, parece increíble, pero esa puerta lateral no está vigilada”, explica Vaida. “Es una puerta de servicio por donde salen los compañeros a fumar y donde aparcamos nuestros coches”, asegura. “De hecho, cualquiera puede entrar”.