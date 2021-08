La indignación de la madre de Gabriel por unos ‘graves hechos’ que dañan la memoria de su hijo

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años que fue asesinado a menos de la pareja de su padre en 2018, ha convocado este lunes una rueda de prensa para denunciar unos “graves hechos” que dañan la memoria de su hijo. En concreto, se refiere a unas imágenes publicadas en una página web de reciente creación y en las que se ve a un niño fallecido a causa de una muerte violenta: “menor de la edad de mi hijo, diciendo que este es mi hijo”, detalla Patricia.

Patricia, en un homenaje a su hijo tras la sentencia de la Audiencia de Almería que condenaba a Ana Julia Quezada a prisión permanente revisable ©GettyImages

Con la mirada firme y las manos temblorosas, enseña a los periodistas que cubrían la rueda de prensa una fotocopia de la publicación que contiene las imágenes, de una crudeza desmedida. “Entiendo que estas fotos son duras” -le dice a los presentes- “pero imaginaos para su madre, que tenga que soportar esto”, comenta con dolor, mientras apunta que tuvo que acudir a la Policía Nacional y a un juzgado de guardia “para mendigar que esto no pase”. “Evidentemente, no las voy a mostrar en claro”, manifiesta.

“Como consecuencia [de la difusión de las mismas], mis familiares y la gente allegada” se alertaron y comenzaron a preguntar “si este era mi hijo”. A pesar de no tratarse del pequeño Gabriel, esas fotografías causaron gran dolor a la familia y a ella misma, que explica que el caso “se denunció, se está investigando, pero todavía en España no tenemos los medios necesarios para que una plataforma como esta cierre” a pesar del “trato tan inhumano y tan degradante que se está dando a mi hijo y a mi persona”. Por eso reclama que se promulgue una ley que proteja a las víctimas de este trato vejatorio, porque “en las redes y en los medios no todo vale”. Con ese objetivo, ha aprovechado la convocatoria de prensa para poner en marcha una campaña de recogida de firmas.

Ramírez acudía al juicio por el asesinato de su hijo acompañada por su psicólogo, que también ha estado con ella en la rueda de prensa de este lunes ©GTres

Un documental con la asesina como protagonista

Además, Ramírez ha denunciado la posibilidad de que se esté grabando un documental sobre la muerte de Gabriel. Ha revelado que hace unos días la han llamado de una productora para pedirle que se reuniera con su equipo “urgentemente”. “Me vinieron a decir que Ana Julia Quezada va a salir en medios de comunicación” porque su abogado “está negociando un documental”. “Los documentales de Netflix nos fastidian la vida para los restos y bastante fastidiada la tenemos ya”, ha manifestado.