Muere una madre de trillizos por COVID seis meses después de perder a su marido en un accidente de tráfico

Ana Paula Faria, una brasileña, de 37 años, aún se estaba recuperando de la pérdida de su marido y padre de sus trillizos en un accidente de tráfico, cuando se contagió de coronavirus. Lo que en un principio fueron síntomas leves, con el paso de los días se fueron agravando y tan solo una semana después de perder a su hermana por el virus, Ana ingresaba en el centro médico Santa Casa de Votuporanga de São Paulo, donde tras cuatro días debatiéndose entre la vida y la muerte, finalmente fallecía el pasado 16 de marzo, dejando huérfanos a sus tres pequeños, de 5 años, y que actualmente están bajo el cuidado de su abuelo, ya que su madre también está actualmente ingresada por COVID.

Ana Paula, quien ya se encontraba intubada cuando murió su hermana, era muy conocida en su localidad natal, Parisi, después de haber contado en televisión cómo fue su embarazo y cómo le pilló por sorpresa el nacimiento de sus trillizos, ya que siempre le dijeron que eran gemelos. Sin embargo, la alegría vivida hace cinco años, se ha esfumado de un plumazo y tanto sus familiares como sus amigos están completamente devastados por la consecución de estos terribles acontecimientos.

La última publicación de Ana Paula en su perfil de Facebook fue un mensaje recordando a su marido: “Cinco meses sin ti, te extraño, me duele el pecho, las lágrimas fluyen y no hay nada que se pueda hacer. Nada, nada, nada llena este vacío que me dejaste y estoy aquí buscando la manera de seguir adelante. Me dejaste 3 razones para eso, gracias Dios por poner a Renato en mi vida aunque solo fuera por 7 años, valió la pena”.