Dudas con la vacuna de AstraZeneca: claves para entender por qué algunos países la prohíben y la OMS la recomienda

Ya son siete los países que han suspendido la administración de la vacuna de AstraZeneca, pero la OMS sigue insistiendo en que “no hay razón para no usarla” y la Agencia Europea del Medicamento señala que, hasta el momento, “no hay evidencia” de que cause efectos adversos graves y, por tanto, “considera que los beneficios continúan superando los riesgos y puede seguir administrándose”. ¿Por qué entonces esta reacción en cadena de tantos gobiernos europeos? Pongámonos en antecedentes:

Personas fallecidas tras recibir la dosis de AstraZeneca

Al menos tres personas han muerto a causa de trombos después de que se les administrara la vacuna de AstraZeneca, pero es necesario comprobar que efectivamente hay una relación causa-efecto entre ambos sucesos. Como señalan las autoridades sanitarias españolas, solo en nuestro país se producen entre 70 y 113 casos de tromboembolismo pulmonar por cada 100.000 habitantes al año en cualquier rango de edad. Por eso es importante averiguar si a las personas fallecidas hubieran padecido estos graves problemas de coagulación de no haber sido vacunadas con AstraZeneca.

Los países y las regiones que han prohibido de manera temporal esta vacuna lo hacen por precaución, hasta esclarecer las causas de las muertes ©GettyImages

Países que la han prohibido: el motivo

El motivo por el que varios países europeos han paralizado la administración de AstraZeneca no es que vean clara esa relación causal de la que hablábamos, sino que prefieren ser prudentes y dejar de poner esta vacuna hasta que no se compruebe si las muertes se han producido o no por ella. En caso de confirmar que los decesos no tienen nada que ver con la vacunación, retomarían los planes iniciales y la seguirían distribuyendo entre su población.

Entre los países que, por el momento, han han detenido la inoculación con esta vacuna por precaución son: Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia y, fuera de Europa, Tailandia. En España, han seguido esta línea varias comunidades autónomas y se ha dejado de administrar hasta nuevo aviso en Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía.

La respuesta de AstraZeneca

La farmacéutica británico-sueca AstraZeneca ha asegurado este domingo que “no hay pruebas” de que su vacuna contra el coronavirus provoque un incremento del riesgo de coágulos en sangre. “Unos 17 millones de personas de la UE y Reino Unido han recibido ya nuestra vacuna y el número de casos de coágulos de los que se ha informado entre este grupo es inferior a la media que se puede esperar en la población en general”, ha explicado la farmacéutica a través de un comunicado firmado por su jefa médica, Ann Taylor.

“La naturaleza de la pandemia ha incrementado la atención sobre casos individuales”, manifiesta Taylor. “Estamos yendo más allá de las prácticas habituales de seguridad de seguimiento de medicamentos autorizados sobre casos de incidentes vacunales para garantizar la seguridad pública”.





AstraZeneca asegura que ‘no hay pruebas’ de que su vacuna sea la causante de las muertes ©GettyImages

Qué dicen la OMS y la Agencia Europea del Medicamento

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, aseguraba este viernes que “no se han detectado muertes relacionadas con la administración de vacunas contra el coronavirus hasta la fecha”, cuando ya se han aplicado más de 268 millones de dosis. Por eso, desde el organismo insisten en que “no hay razón para no usar” la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y que esta “se debe seguir administrando”.

La EMA (Agencia Europea del Medicamento), por su parte, informaba el jueves pasado que está estudiando los eventos trombóticos reportados después de la administración de alguna de las dosis de AstraZeneca, si bien aseguró que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, “que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna”.