¿El asesino tenía algún trastorno? La investigación de el crimen de El Molar se centra en el perfil del padre

La Policía Científica de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha vuelto a inspeccionar al chalé de El Molar donde encontraron el lunes tres cadáveres y también se investiga si el supuesto autor de las muertes sufría algún trastorno psiquiátrico o proceso depresivo, han indicado a Europa Press fuentes policiales. Los agentes especializados tuvieron que retirarse ayer de la inspección ocular y recogida de pruebas que realizaban en dicha vivienda, situada en una urbanización apartada del casco del municipio, después de que se reavivara el fuego en dos colchones. Esta mañana han vuelto para seguir los trabajos y también para interrogar a los vecinos y familiares de la familia fallecida.

©112 Comunidad de Madrid

En una primera reconstrucción de los hechos tras la autopsia, Fausto disparó por la noche a quemarropa en sus habitaciones a su mujer Mari Cruz y a su hija de 11 años, Isabel, quienes seguramente estaban durmiendo. No se sabe cómo pasó la noche y la mañana, para ello se está analizando su teléfono móvil. A mediodía roció con gasolina esas habitaciones y la cocina y luego se quitó la vida descerrajándose un tiro en la boca cuando las llamas llegaban a la entrada del chalé.

Ahora, la Guardia Civil investiga si el presunto asesino padecía depresión o algún trastorno psiquíatrico, aunque en ese momento no tomaba ninguna medicación. No obstante, según algunos vecinos y parientes, con el COVID se había vuelto muy obsesivo y controlador, y apenas dejaba salir a la calle a su mujer y su hija por miedo al contagio. De hecho, Mari Cruz estaba bastante triste y apagada por no poderse relacionar socialmente.

El hombre habría matado a su mujer y a su hija y habría hecho arder la casa antes de quitarse la vida ©EuropaPress

Los agentes del laboratorio de Criminalística también están analizando las dos escopetas encontradas en la casa y supuestamente utilizada en los crímenes. Quieren saber cuándo las adquirió y si estaba en vigor la licencia de armas por caza que tenía. La familia desea repatriar los cadáveres de la mujer e hija a Paraguay, donde es originaria la madre, una vez concluya la investigación policial.

En el rastreo de la casa a la que habían acudido tras declararse en ella un incendio, los bomberos hallaron este martes tres cuerpos sin vida de una mujer y un hombre adultos y la niña, hija de ambos. No estaban en el foco del incendio. Las mujeres estaban en un dormitorio mientras que él estaba en otra habitación.