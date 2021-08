Una mentira desencadenó el asesinato del profesor francés Samuel Paty: la alumna que lo denunció admite el engaño

El profesor Samuel Paty, de 47 años y padre de un niño de cinco, fue decapitado a las afueras de París el pasado 16 de octubre a manos de islamistas radicales. El móvil del atentado fueron unas caricaturas de Mahoma que supuestamente habría mostrado en clase. Ahora, la estudiante que lo denunció reconoce que mintió. ¿El motivo? Había sido expulsada del aula por mal comportamiento y, temiendo la reacción de su padre, se inventó una historia que nada tenía que ver con la realidad.

Samuel Paty fue enterrado con honores de Estado ©CordonPress

Llegó a casa asegurando que el profesor pidió a los alumnos musulmanes que se marcharan porque iba a mostrar las caricaturas de Mahoma del semanario Charlie Hebdo. Entonces, el padre de la estudiante emprendió una campaña en redes sociales contra Paty que lo puso en el punto de mira de los entornos más radicales. Sufrió tal acoso que se llegó a emitir una fatua (un edicto religioso) contra él en Internet.

A raíz de eso, otro estudiante de 18 años cometió el horrendo crimen. Después subió una imagen en las redes sociales mostrando al profesor junto al siguiente mensaje: “En el nombre de Alá, el más misericordioso”. De inmediato intervinieron las fuerzas de seguridad francesas, a las que disparó y amenazó con un cuchillo, por lo que acabó siendo abatido.

Tras reconocer la alumna, cinco meses después, la mentira de tan trágicas consecuencias, su padre ha lamentado lo ocurrido: “Fui estúpido”, ha comentado en un nuevo interrogatorio judicial. “Le debo la verdad a esta familia, al señor Paty, a toda Francia”. Pero también ha reconocido que “le importaban un comino las caricaturas”, que simplemente estaba enfadado por “los días de expulsión de su hija” y asegura que no creía que sus mensajes en redes sociales fuesen leídos por terroristas.

El atentado conmocionó a Francia, que organizó un homenaje nacional en honor a Paty al que asistieron cientos de personas ©GettyImages

“Si yo no le hubiese dicho eso a mi padre, todo esto no habría ocurrido”, dijo la estudiante durante una declaración policial un mes después del asesinato de su profesor y que ha sacado ahora a la luz el periódico Le Parisien. “Lo lamenta terriblemente”, asegura su abogado en una entrevista a la cadena Europe 1 que recoge El País. “Sobre todo, no quiero que se diga que ella es responsable de esta decapitación”, manifiesta. “El atacante se permitió semejante crueldad porque le habitaba una pulsión de muerte, y solo necesitaba un pretexto para pasar al acto”.

La abogada de la familia Paty, por su parte, se siente satisfecha por la confesión de la chica: “Si todavía hacía falta una confirmación de que esto era falso, ahora la tenemos”. “Esto es importante para la memoria de Samuel Paty, para su honor y para su familia”, recalca.