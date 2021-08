Una madre de 5 hijos lucha por su vida después de que toda su familia, incluido su recién nacido, se contagiaran de COVID

Mientras que Estados Unidos se prepara para relajar las medidas contra el coronavirus y elimina la obligación de llevar mascarilla para los vacunados, en un hospital de Texas, Victoria Gallardo, una madre, de 33 años, se debate entre la vida y la muerte, después de que tanto ella, como sus cinco hijos, incluido su recién nacido, así como su marido, dieran positivo en COVID-19.

Armando junto a su mujer, Victoria Gallardo ©Armando Gallardo

Conectada a un respirador artificial, en coma inducido, su familia reza porque esta luchadora incansable no tire la toalla, a pesar de que los médicos les hayan informado de que su estado de salud es extremadamente grave. “Me rompe el corazón cuando el médico dice que no pueden hacer nada más. No nos vamos a rendir”, ha declarado Armando, el marido de Victoria, al medio estadounidense ABC7 News.

La familia al completo se contagió cuando una de sus hijas, de 9 años, contrajo el virus, y aunque todos lo pasaron de forma leve y a medida que ellos iban mejorando, Victoria comenzó a empeorar ingresando directamente en la UCI de un centro hospitalario de Texas. “No tiene problemas de salud, ni ninguna enfermedad crónica” ha afirmado su marido, quien en estos momento se encuentra dedicado al cuidado de sus pequeños, quienes echan mucho de menos a su mamá. La gente piensa que el virus es una broma hasta que llega a casa y ves a su ser querido enchufado a un ventilador y en coma” añade.

La primera en contagiarse fue su hija mayor, de 9 años ©GettyImages

Dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano por intentar salvar la vida de su mujer, este marido entregado ha hecho público un vídeo en su perfil de Facebook haciendo un desesperado llamamiento a todo aquel que pueda hacer algo por la vida de Victoria. “Si alguien en el campo de la medicina puede ayudar, por favor que se ponga en contacto conmigo. Sé que Victoria luchará por mí y voy a hacer todo por ella, soy su defensora. Yo soy su voz. Entonces voy a luchar por ella” dice Armando en este video, en el que también anima a todos a no bajar la guardia.