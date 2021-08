La campaña de vacunación coge velocidad de crucero: ¿llegará la inmunidad de grupo en verano?

La campaña de vacunación en España ha cogido velocidad de crucero y abril será el mes encargado de marcar el punto de inflexión. Hasta el momento se están administrando alrededor de un millón de antídotos a la semana, pero todas las farmacéuticas que suministran viales a nuestro país aumentarán el ritmo dentro de un mes. Y puede que a ellas se una la vacuna de Johnson & Johnson ya que está previsto que la Agencia Europea del Medicamento le dé el visto bueno a mediados de marzo.

Según los datos oficiales, por el momento, España ha puesto más de 4,6 millones de vacunas, es decir, el 83,4 por ciento de las dosis que ha recibido. La mayor parte de los sanitarios y de los residentes ya han sido vacunados y ahora hay un doble turno: el de los mayores de 80 años y el de los profesionales esenciales menores de 55, que recibirán el antídoto de AstraZeneca. A ambos grupos algunas comunidades han sumado el de los grandes dependientes.

España está, actualmente, en la primera etapa del calendario de vacunación y todas las previsiones apuntan a que durante el verano el 70 por ciento de la población estará inmunizada. Número de dosis hay para ello, queda por ver si el sistema podrá ajustar el ritmo para lograr ese objetivo. Por ahora no hay fechas concretas porque la información de las farmacéuticas sobre el número de vacunas que suministran es justa. No obstante, sí existe una serie de turnos en función del grupo de población al que pertenece cada ciudadano.

España ha administrado más de 4,6 millones de vacunas, es decir, el 83,4 por ciento de las dosis que ha recibido ©GettyImages

Pfizer y Moderna

Fueron las primeras en llegar a finales de diciembre y aunque estaba reservadas para cinco grupos, ahora su distribución se ha ampliado a ocho segmentos de los cuales, algunos, cuentan con subdivisiones.

Grupo 1: usuarios de residencias y trabajadores.

usuarios de residencias y trabajadores. Grupo 2: sanitarios y sociosanitarios que están en primera línea.

sanitarios y sociosanitarios que están en primera línea. Grupo 3A: otro personal sanitario y sociosanitario que tiene un nivel de exposición alto, algo que se produce cuando atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos.

otro personal sanitario y sociosanitario que tiene un nivel de exposición alto, algo que se produce cuando atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos. Grupo 3B: personal de servicios implicados en la gestión y respuesta a la pandemia, personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales y personal IIPP.

personal de servicios implicados en la gestión y respuesta a la pandemia, personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales y personal IIPP. Grupo 3C: resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad. Grupo 4: grandes dependientes no institucionalizados mayores de 55 años.

grandes dependientes no institucionalizados mayores de 55 años. Grupo 5: mayores de 80 años.

mayores de 80 años. Grupo 5A: personas de 80 años o más.

personas de 80 años o más. Grupo 5B: personas de entre 70 y 79 años.

personas de entre 70 y 79 años. Grupo 5C: personas de entre 60 y 69 años.

personas de entre 60 y 69 años. Grupo 6A (mayores de 55 años): Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Grupo 6B (mayores de 55 años): docentes y personal de educación infantil y educación especial.

docentes y personal de educación infantil y educación especial. Grupo 6C (mayores de 55 años): docentes y personal de educación primaria y secundaria.

docentes y personal de educación primaria y secundaria. Grupo 7: personas con menos de 60 años con condiciones que implican un riesgo de padecer coronavirus grave.

personas con menos de 60 años con condiciones que implican un riesgo de padecer coronavirus grave. Grupo 8: personas de entre 56 y 59 años.

Se ha dividido a la población en diferentes grupos para, en función de sus características, inmunizarles ©GettyImages

AstraZeneca

Los ensayos clínicos no permiten establecer qué eficacia tiene esta vacuna en los mayores de 55 años y en personas con enfermedades de alto riesgo que provocarían complicaciones si se contagiaran de coronavirus. Por lo tanto, los viales de AstraZeneca serán para personas de entre 18 y 55 años que no sufran inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico) ni enfermedades cardiovasculares no controladas, hepáticas, renales, metabólicas, endocrinas o neurológicas.