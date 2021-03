El ‘pequeño Nicolás’ sufre una brutal agresión por varios hombres en plena calle

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘el pequeño Nicolás’, ha sido agredido por casi una decena de hombres de unos 20 años en plena calle este domingo. Acababa de salir de cenar de un restaurante y paseaba junto a dos amigos por la Castellana, en Madrid, cuando lo reconocieron y se acercaron y uno de ellos le pidió una foto: “Me cogió el cuello en plan colegueo, pero no me gusta porque no lo conozco”, explica el agredido este lunes en el programa ‘Ya es mediodía’, de Telecinco. “Me dijo que me hiciera la foto de una manera agresiva”.

Lleva mucho tiempo alejado de las cámaras, pero sigue siendo un personaje muy popular al que continúan parando decenas de desconocidos para fotografiarse con él. Fran, como le llaman en su entorno, suele acceder, pero esta vez no lo hizo precisamente por las formas en las que se lo pidieron. Tras rechazar la petición, se dio la vuelta sin darle mayor importancia y fue entonces cuando le atacaron.

“Fui a coger un taxi con dos amigos y por detrás, me pegaron”, detalla. Aunque en un principio eran tres los jóvenes que se habían acercado a él, “aparecieron un montón de personas”, no sabe si ocho o nueve. En medio de la situación, tuvo valor para sacar su móvil y grabar a los agresores porque era lo único que podía hacer para identificarlos, puesto que no los conocía de nada.

“Gracias a Dios pasó una patrulla de la Policía Nacional y se portaron de manera exquisita, me ayudaron mucho hasta que llegó el Samur”. Le atendieron en el lugar de los hechos y lo trasladaron de urgencia al Hospital de la Princesa, donde le confirmaron que tiene la nariz fracturada. Tras pasar toda la noche en el centro hospitalario, ya se encuentra en su casa, si bien confiesa que se encuentra en shock, que no entiende lo ocurrido. “Estoy triste y mal, porque no entiendo que por un motivo así, pasen estas cosas”.

La popularidad del ‘pequeño Nicolás’

El ‘pequeño Nicolás’, que llegó a afirmar que era colaborador del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) saltó a la fama cuando tenía 20 años, tras ser detenido, en 2014, acusado de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil. Habría utilizado sus supuestos contactos para, presuntamente, estafar a decenas de personas a las que prometía más que suculentos negocios.