Sergio, el enfermo entregado a su trabajo y padre de dos hijos que fue asesinado por un conductor de ambulancia

El sábado al mediodía, un terrible crimen trastocó el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares: un conductor de ambulancias asesinaba con enseñamiento y planificación a un enfermero dentro de las instalaciones del centro sanitario. La víctima era Sergio Luis G., español de 41 años, delegado sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS), que estaba divorciado y era padre de dos hijos que tenía con otra trabajadora del hospital.

Un profesional sanitario entregado a curar de sus pacientes, que defendía con fervor los derechos de sus compañeros y que durante este último año tuvo que hacer frente a la pandemia del coronavirus desde las primeras filas.

El suceso ocurrió el sábado al mediodía ©EuropaPress

En un acto solemne y emotivo con flores y aplausos, sus excompañeros han salido este lunes a las puertas del hospital para recordarlo. Muy emocionados han mostrado su repulsa ante el crimen y han mandado condolencias a los familiares y allegados. Una de las excompañeras de Sergio ha dicho a ‘Antena 3’ que muchos de ellos se encuentran en shock tras lo sucedido: “se nos ha ido algo muy grande, no llegamos a entender qué ha podido pasar”.

Las primeras investigaciones de la Policía apuntan a se trataría de un crimen pasional, ya que el atacante creía que Sergio había iniciado una relación con una compañera de turno, durante cuatro años su novia. El ahora detenido es conductor de ambulancias de la empresa Ferrovial que se encarga desde hace una década del traslado de enfermos a este hospital. Pero el sábado pasado no trabajaba, estaba de vacaciones o de baja. No obstante, sobre las 14.15 horas se vistió con su uniforme de trabajo en una sala del hospital y se fue en busca del enfermero, que localizó comiendo en la sala de descanso de Urgencia. Esperó a que estuviera solo para sacar un cuchillo y degollarle.

En un acto de esta mañana de los compañeros frente al hospital ©Captura de pantalla de Antena 3

Se lo clavó también en el ojo y le rajó los testículos, además de producirle otras heridas contusas en el abdomen, con posible evisceración, algo compatible con un comportamiento criminal provocado por profundos y reiterados celos. Esto se une al hecho de era el día del cumpleaños de la víctima. Minutos después de los hechos, otro sanitario entró en el lugar y se encontró con la escena del crimen. Dio la voz de alarma y hasta el lugar acudieron dos policías nacionales que se encontraban en urgencias custodiando a un detenido. El presunto asesino trató de atrincherarse en otra sala del centro pero fue finalmente detenido por los agentes.

El arrestado se llama Gonzalo, tiene 39 años y no contaba con antecedentes ni problemas psiquiátricos. Conocía a Sergio y ya había mantenido algún encontronazo por esos celos insuperables. Desde el sábado se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar mañana martes a disposición judicial.