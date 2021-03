Las desgarradoras palabras de Ángel Cruz, padre del pequeño Gabriel, tres años después de su muerte

Han pasado ya tres años del terrible asesinato del pequeño Gabriel a manos de Ana Julia Quezada, un caso que conmocionó a España. Ahora, el padre del niño, Ángel Cruz, ha recordado los duros momentos que vivó durante la desaparición de su hijo, las sospechas que había sobre su, por entonces, pareja sentimental y cómo ha reconducido su vida desde la trágica pérdida para ayudar a otros niños.

En una entrevista en el programa ‘Viva la vida’, Ángel, desde la finca en la que murió el niño, ha compartido algunos detalles sobrecogedores sobre Ana Julia, quien al parecer semanas antes de que ocurriera el crimen le pidió matrimonio, pero él le dijo que no, ya que llevaban poco tiempo juntos. Sin embargo, durante los agónicos días de búsqueda del pequeño, ella se lo volvió a comentar: “Me dijo que cuando apareciese Gabriel nos teníamos que casar, y ella sabía que Gabriel no iba a aparecer”, apuntó.

Ana Julia Quezada ©GettyImages

La detención de Ana Julia se produjo un domingo, pero Ángel ya tenía conocimiento de que las autoridades sospechaban de ella, pues los investigadores se lo confirmaron dos días antes de su arresto. Hasta entonces, ni él ni Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, eran capaces de creer que Ana Julia hubiese acabado con la vida de su hijo, ya que desde el primer minuto ella se mostró muy implicada en la búsqueda y en los medios de comunicación pedía, entre lágrimas, que apareciese.

“Habiendo asesinado ya a mi hijo, tuvo la frialdad de cogerme el teléfono y decirme que estaba en este lugar pintando, que eso es verdad, después de asesinar a mi hijo pintó las paredes de esta casa, la casa en la que íbamos a vivir ella, Gabriel y yo”, señaló Ángel.

Ángel Cruz ha encontrado en el dolor una nueva esperanza ayudando a otros niños ©Captura del vídeo de Telecinco

Gabriel le ha dado otra oportunidad



Al recordar a su pequeño, tres años después de su muerte, Ángel se ha emocionado y ha dicho que Gabriel le ha dado “otra oportunidad” y piensa aprovecharla: “no puedo fallarle, espero que desde donde me esté viendo esté orgulloso de mí”, ha indicado. Es por este motivo que ha reconducido ese dolor y pérdida en esperanza, volcándose en ayudar a otras familias con niños que lo necesitan, como es el caso de Iker y Noa, dos niños de Almería que necesitan ayuda. Iker está enfermo y necesita un donante de médula, y Noa es una niña con una enfermedad rara que necesita ayuda.

Ayudando a estos pequeños, Ángel reconoce que le ha devuelto la ilusión que había perdido: “El problema más grande que tengo yo ahora mismo es la falta de ilusión. A la vez que les ayudo me ayudo a mí mismo”, ha asegurado.

Fin al proceso judicial

El pasado diciembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a prisión permanente revisable dictada contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño. Los magistrados desestimaron los recursos de casación interpuestos por la defensa y por la acusación particular, ratificando de este modo la sentencia del TSJA, que la condenó por un delito de asesinato hiperagravado y a dos años y medio de prisión por dos delitos contra la integridad moral de los padres del niño.