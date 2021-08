La variante británica podría provocar más rebrotes que otras variantes

La variante de SARS-CoV-2 que surgió en el sureste de Inglaterra en noviembre de 2020 es más transmisible que las variantes preexistentes, según un nuevo estudio realizado, que alerta de que la variante británica (VOC 202012/01) de la Covid-19 es posiblemente que en el futuro ocasionará grandes rebrotes en el mundo. “Sin medidas de control estrictas, incluido el cierre limitado de instituciones educativas y una implementación de vacunas muy acelerada, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en Inglaterra en 2021 superarán a las de 2020”, señalan los autores del estudio ubicado por la American Association for the Advancement of Science.

RELACIONADO La Agencia Europea del Medicamento inicia la revisión de la vacuna rusa contra el COVID

Después de surgir en noviembre de 2020, la evidencia comenzó a verse en diciembre de que la variante británica estaba superando rápidamente a las variantes preexistentes en el sureste de Inglaterra. Al 15 de febrero de 2021, comprende aproximadamente el 95% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en Inglaterra y ahora se ha identificado en al menos 82 países. Estimaciones de su tasa de crecimiento, la gravedad y el impacto de la enfermedad son cruciales para informar las respuestas políticas.

Después de analizar 150.000 muestras secuenciadas de SARS-CoV-2 de todo el Reino Unido, Nicholas Davies y sus colegas del Centro para el Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas (CMMID, por sus siglas en inglés), en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, encontraron que la tasa de crecimiento poblacional relativa a esta variante en los primeros 31 días después de su observación inicial fue más alta que la de los otros 307 virus. linajes variantes.

Se estima que la nueva variante tiene un número de reproducción 43-90 por ciento más alto que las variantes preexistentes en Inglaterra ©GettyImages

Para comprender los posibles mecanismos biológicos para esto, los autores utilizaron un modelo matemático estructurado por edad y regional de la transmisión del SARS-CoV-2 para probar varias suposiciones, incluida la de que la variante tiene una carga viral más alta o un período de eliminación más largo.

Con base en su análisis, identifican el aumento de la transmisibilidad como el modelo que mejor explica la rápida propagación de la variante. Asimismo, estiman que la nueva variante tiene un número de reproducción 43-90% más alto que las variantes preexistentes de SARS-CoV-2 en Inglaterra.

Davies y sus colegas utilizaron modelos para analizar más a fondo cómo las intervenciones podrían reducir la carga potencial de esta nueva variante en el Reino Unido. A partir de los escenarios que evaluaron, concluyen que puede ser necesario un aumento sustancial de la implementación de vacunas y el cierre de escuelas para 2021 para evitar que las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en 2021 superen las de 2020.

Los autores señalan limitaciones a su análisis; aun así, concluyen, sus proyecciones apuntan a “una necesidad urgente de considerar qué nuevos enfoques pueden ser necesarios para reducir suficientemente la transmisión en curso del SARS-CoV-2”.