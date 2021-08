Muere Bunny Wailer, ‘el padrino del reggae’ y amigo de la infancia de Bob Marley

Una de las voces más importantes del reggae, Bunny Wailer, ha fallecido a los 73 años. Natural de Kingston, Jamaica, fue junto a su gran amigo de la infancia, Bob Marley fundador de ‘The Wailers’, grupo con el que ambos alcanzaron la fama internacional con clásicos del reggae como Simmer Down y Stir It Up, antes de que Wailer decidiera continuar su carrera en solitario en 1974.

Wailer, apodado como ‘El padrino del reggae’, ha fallecido en el hospital jamaicano Andrews Memorial y aunque no se han dado a conocer las causas de su muerte se ha conocido que el cantante había sufrido un derrame cerebral el pasado mes de julio, lo que le habría derivado importantes problemas de salud.

Wailer fue amigo de Marley desde muy pequeño e incluso llegaron a ser hermanastros ©GettyImages

Ganador de tres premios Grammy y condecorado con la Orden del Mérito de Jamaica en 2017, Bunny, cuyo nombre real era Neville O‘Riley Livingston, era el último miembro superviviente de ‘The Wailers’, tras la muerte de Bob Marley por cáncer en 1981 y el asesinato de Peter Tosh durante un robo en 1987.

Nacido el 20 de abril de 1947, Wailer pasó sus primeros años en el pueblo de Nine Miles, donde fue criado por su padre, Thaddeus, que tenía una tienda de comestibles. Allí fue donde conoció a Marley, y pronto se hicieron inseparables. Tras la muerte del padre de Marley en 1955, su madre, Cedella, se mudó con el padre de Wailer y los dos niños fueron criados como hermanos, sobre todo después de que Cedella y Thaddeus tuvieran una hija juntos, Pearl. Después de mudarse a Trenchtown en Kingston, conocieron a Peter Tosh y formaron un grupo vocal llamado ‘The Wailing Wailers’.

Bob Marley y Bunny Wailer recibiendo el disco de oro por las ventas de su banda The Wailers ©GettyImages

Sin demasiados recursos, los tres músicos tuvieron la suerte de cruzarse en el camino del cantante Joe Higgs, también conocido como “el padrino del reggae”, quien, además de ayudarles económicamente les ayudó a redefinir su sonido, agregando al vocalista Junior Braithwaite y los coristas Beverly Kelso y Cherry Green antes de acortar su nombre a ‘The Wailers’. Juntos disfrutaron de muchos éxitos, hasta que ,como hemos dicho anteriormente, en 1973 emprendió su camino en solitario.

“Estoy satisfecho de saber que estoy cumpliendo el propósito de hacer que la música reggae esté donde está”, confesaba el músico en 2006 al Washington Post. ”Estoy orgulloso de ser parte de eso”. Hoy su muerte se ha hecho sentir en todos los rincones del mundo y las condolencias no han dejado de sucederse en las redes sociales.