El emocionante reencuentro de dos hermanos 32 años después de que secuestraran al más pequeño

“Era tanto amor”, dice Ana en un reportaje de Informativos Telecinco. “Yo no quería más que cogerlo y abrazarlo”. Jonathan, por su parte, no puede evitar las lágrimas ante esas palabras. Durante el reencuentro tuvo lugar el inicio de la pandemia, así que no pudo regresar a Noruega hasta casi un año después, de modo que aprovechó cada instante, teniendo muy claro que nunca más se separaría de ellos: “No vamos a poder recuperar esos 32 años, pero sí podemos hacer que los próximos 32 sean los más maravillosos de nuestras vidas”.