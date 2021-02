El bebé abandonado en Torrijos (Toledo) ya está bajo tutela y su madre, de 19 años, detenida

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 19 años de edad tras abandonar este martes a su bebé recién nacido en una zona rural del término municipal de la localidad de Torrijos. La madre junto a una acompañante, de 15 años de edad, escondieron al niño dentro de una caja y lo abandonaron en una casa derruida a las afueras de la localidad.

Una testigo de los hechos dio aviso a las emergencias y la Guardia Civil acudió al lugar, encontrando al bebé con vida y siendo trasladado al Centro de Salud de la localidad, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

Fue sobre las 17.15 horas de este martes 23 de febrero cuando los servicios de emergencia 112 de Castilla-La Mancha dieron aviso a la Guardia Civil del hallazgo de un bebé recién nacido con vida en el término municipal de Torrijos. Una testigo de los hechos observó cómo dos mujeres depositaban una caja de cartón en una casa de campo abandonada.

Tras huir estas dos personas del lugar, la testigo corrió a ver qué contenía lo que habían dejado allí, observando que se trataba de un bebé recién nacido, aún con el cordón umbilical.

Tras la llegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Toledo y una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Fuensalida comprobaron los hechos y verificaron que era un bebé recién nacido, de sexo varón.

Los agentes trasladaron rápidamente al menor al centro de salud de Torrijos, donde los facultativos confirmaron que se encontraba con vida y posteriormente se desplazó en una UVI móvil al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde se mantiene estable y en buen estado de salud.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrijos se hizo cargo de la investigación para identificar a los progenitores del bebé y la posible relación con las dos personas presuntas autoras del abandono en la caseta.

Con los indicios suficientes, y tras las indagaciones oportunas, la Guardia Civil ha detenido a la madre, de 19 años de edad, tras abandonar a su bebé recién nacido, y ha sido identificada la acompañante, una menor de 15 años de edad.

A la madre se le imputa un delito de abandono de menores tipificado en el artículo 229 del Código Penal. Los hechos y la detención fueron puestos en conocimiento del Juez de Guardia de Torrijos, pasando la detenida a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Torrijos.

El bebé está bajo tutela y a la espera de una nueva familia

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha confirmado que este mismo miércoles se ejecutó la medida de protección de tutela.

En estos momentos, se está trabajando para ver qué familia de urgencia es la más adecuada para cuando el niño reciba el alta “hasta que se evalúe cuál es la medida de protección más adecuada” a medio plazo.

Sánchez ha indicado que la Administración respeta “todos los cauces judiciales que están teniendo lugar con la persona que pueda ser su madre”, pero ha recordado que “por encima de todo” hay que ver qué es mejor para el bebé.

Preguntada por la posibilidad de que pudiera ir con la familia materna, la consejera ha destacado que en este momento hay que valorar “todas las situaciones” porque el menor tiene derecho a una familia y ”todas las posibilidades están abiertas”.

De momento, existe una coordinación entre los profesionales, la Administración regional y la judicatura, siempre respetando las decisiones judiciales, ya que en este caso hay una situación de abandono y otra de desprotección.

Dicho esto, Aurelia Sánchez, ha recordado que “dar un hijo en adopción no es un delito pero abandonar a un menor sí” y que Castilla-La Mancha cuenta con un servicio de protección de menores “muy sólido”, a fin de que todas las personas que necesiten información sepan “que los niños y menores siempre están protegidos en el caso de que sus padres no pudieran protegerlos o no existieran”.