Hallan dentro de una caja a un bebé abandonado en una casa derruida de Torrijos (Toledo)

Una mujer hallaba este martes a un recién nacido en el interior de una caja depositada en una casa derruida del municipio toledano de Torrijos. El bebé ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo y se encuentra “en perfecto estado de salud”. La mujer vio cómo una joven de 19 años, a la que acompañaba un chico de 15, escondía al pequeño en la caja y la depositaba en el edificio en ruinas, situado a las afueras de la ciudad. La joven ya ha sido detenida por la Guardia Civil.

Así lo ha confirmado este miércoles el gerente del Complejo Hospitalario de Toledo, Juan Blas, que ha detallado también que ya se ha informado al juez y a los servicios sociales de la situación y están a la espera de “lo que decidan ellos” para actuar. Según el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del hallazgo del bebé se produjo pasadas las 17.00 horas de este martes, cerca de la A-40, en la salida de Torrijos a la localidad toledana de Novés.

La Fundación Madrina pide prudencia antes de juzgar a la madre

La Fundación Madrina lamenta elabandono del bebé en Torrijos (Toledo), pero pide prudencia antes de juzgar a la madre sin conocer las circunstancias de lo ocurrido. Ante dicha situación, la Fundación explica que sucesos como este ocurren por varios motivos, como es la ausencia de ayuda hacia las madres con hijos y la falta de información sobre las soluciones posibles ante un embarazo imprevisto, entre otros factores, como son la adolescencia de la madre, el miedo, la violencia o el abandono del padre, así como depresiones postparto.

Fue un testigo quien dio aviso a emergencias tras encontrar al bebé a las afueras de la localidad ©EuropaPress

“Este acto de abandono por parte de la madre no es un hecho aislado, y hace dos años atendieron un caso similar de un bebé recién nacido y que dejaron junto al Banco del Bebé”, ha informado en nota de prensa la Fundación. Sin embargo, la Fundación ha detectado que algunas progenitoras no dan a sus bebés en adopción al no querer dar a conocer su identidad. En España, la legislación actual obliga a identificarse al dar a un menor en adopción para que en el futuro cuente con el derecho de conocer la identidad de su madre si lo desea.

Sin embargo, la Fundación cree que una posible solución ante estos hechos sería la instauración de las ‘Baby Box’, que son cunas adaptadas y especializadas para que se dejen a los bebés en instalaciones sanitarias y establecimientos autorizados como la Fundación. Estas tienen como objetivo prevenir y combatir “el infanticidio” que se produce cuando las madres, generalmente adolescentes o con otros problemas, dan a luz completamente solas, “violentadas o abandonadas, sin ningún tipo de recurso y no son capaces de hacer frente a la situación o no quieren dar a conocer su identidad”.

En la mayoría de los casos, esas madres suelen ser víctimas de prostitución o trata de personas ©GettyImages

Además, en muchos casos son mujeres que han sufrido abandono, violencia, abuso, o bien son víctimas de una red de prostitución o trata de personas. En este sentido, la Fundación Madrina cree que el derecho a la vida para esos bebés tiene que primar ante el derecho a conocer a su madre biológica en el caso de una adopción.

Además, pide que no se juzgue o criminalice a la madre antes de conocer el contexto en el que se ha producido un abandono. Dada su experiencia ayudando a madres jóvenes sin recursos y a sus hijos, la Fundación sabe que este tipo de situaciones límite se dan en circunstancias de extrema vulnerabilidad y por falta de apoyo por parte de familiares y conocidos cercanos. Denuncia que en España las ayudas que se dan a las madres sin recursos son nulas, escasas y muy bajas comparadas con otros países de nuestro entorno.

Por ello, la Fundación Madrina pide que se corte de raíz este problema instalando las ‘Baby Box’ en lugares como hospitales y ONGs autorizadas, en las que se pueda garantizar la supervivencia del bebé derivándoles hacia las autoridades competentes. De esta manera, se garantiza la supervivencia del menor, a diferencia del abandono de bebés en cubos de basura, más común de lo que imaginamos y que en casi todos los casos acaba en un fatal desenlace.