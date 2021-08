Conocer para prever: la razón por la que es fundamental hallar el origen del coronavirus

A pesar de que el mundo lleva más de un año conviviendo con el coronavirus y conocemos muchos detalles de la enfermedad, hay uno fundamental que todavía se desconoce: los orígenes concretos del COVID-19. Y es primordial aprobar esta asignatura pendiente porque, de esta manera, podremos adelantarnos a la llegada de otras pandemias para minimizar sus riesgos.

Además de advertirnos de que el coronavirus se convertirá en una enfermedad endémica (menos intensa, eso sí) con la que conviviremos, los expertos en la materia han querido adelantarse a lo que está por llegar: esta pandemia no será la última, volverá a repetirse en el futuro e independientemente de su magnitud tendremos que estar preparados para ello.

Conocer para prever

¿Cómo podemos lograrlo? Epidemiólogos, virólogos y médicos coinciden en la respuesta: llegando hasta el epicentro del problema. O lo que es lo mismo: conociendo el origen del COVID-19. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha conseguido averiguar cómo empezó todo a pesar de haber viajado ‘in situ’ a Wuhan.

Una de las teorías apunta a un origen animal, aunque se ha descartado a murciélagos y pangolines ©GettyImages

No obstante, aquella expedición no fue en vano. Las investigaciones llevadas a cabo allí y durante los últimos meses han dado pistas sobre ese punto inicial. La OMS cree que lo más probable es que el coronavirus tenga origen animal aunque, por ahora, no han conseguido hallar la especia que ha provocado la pandemia.

Tras su paso por China, los enviados de la Organización Mundial de la Salud reforzaron esta teoría y apuntaron a que ni murciélagos ni pangolines estarían detrás de la enfermedad. Eso sí, no han descartado otras hipótesis alejadas de esta como la ruptura de la cadena de frío en productos congelados. Un punto de vista que comparten las autoridades del país asiático, donde atribuyen la aparición del COVID-19 a problemas de conservación de género procedente de otros lugares.

Otra de las posibilidades contempla la ruptura de la cadena de frío en productos congelados ©GettyImages

Combatir la desinformación

Llegar hasta el origen de la enfermedad no sólo servirá para preservar el futuro y estar mejor preparados, también tiene otras aplicaciones como establecer en qué momento saltó el coronavirus desde los animales si se cumpliera la hipótesis sobre ese origen. De esta manera, acercándose a los primeros casos, se podría dilucidar el comportamiento del COVID-19 en el cuerpo humano. Algo que, en consecuencia, ayudaría a estrechar el cerco en torno al número de variantes, mutaciones y cepas con las que se podría secuenciar el virus para evitar la siguiente pandemia.

Y, por último aunque no menos importante, llegar hasta el origen concreto del COVID-19 será fundamental para poner fin a la desinformación y el negacionismo. No en vano, millones de personas niegan la pandemia y apuntan a teorías conspirativas.