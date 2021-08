¿Por qué Villafrechós, un pequeño pueblo de Valladolid, va a pedir ayuda a Jeff Bezos?

¿Qué tiene que ver Villafrechós, un pequeño pueblo de Valladolid, con Jeff Bezos? A simple vista parece que nada une a esta localidad con uno de los hombres más ricos del mundo. Para encontrar la conexión hay que echar un vistazo al árbol genealógico del, por ahora, director general de Amazon: su abuelo paterno, Salvador Bezos, nació allí. Y ahora esperan que esas raíces se conviertan en su salvación.

El abuelo de Jeff Bezos nació en este pueblo vallisoletano, pero puso rumbo a Cuba a mediados del siglo XX donde se casó. Su hijo Miguel Ángel (el que acabaría convirtiéndose en el padre del CEO de Amazon) nació en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) y uniría su vida con la de Jacklyn Gise. Cuando se conocieron ella ya había tenido a Jeff así que, después de contraer matrimonio, adoptó al niño a quien le dio su apellido.

El objetivo de este pueblo vallisoletano es presentar su proyecto al propio Jeff Bezos cuando la pandemia permita viajar ©Ayuntamiento de Villafrechós

Jeff Bezos no desconoce las raíces de su padre: hace diez años viajó desde Estados Unidos hasta España para conocer la localidad de la que procedían sus antepasados. Durante unos días se integró en la vida de Villafrechós: conoció a sus vecinos, paseó por el pueblo, visitó los monumentos y hasta almorzó en uno de sus restaurantes. Sin embargo, en aquel momento, pocos sabían que aquel hombre que llegó rodeado de un séquito de seguridad era el creador del gigante del comercio electrónico que cambiaría la forma de comprar de muchos.

Luchar contra la despoblación

Ahora, esta villa vallisoletana se aferra a esta conexión para luchar contra la despoblación. Hace pocos días, Jeff Bezos anunciaba que, después de verano, dejará de ser el director general de Amazon. El magnate pretende dedicar su tiempo y energía a otros proyectos sobre los que no se ha pronunciado. Y ahí es donde Miguel Ángel Gómez, alcalde de Villafrechós, ha visto la gran oportunidad para su pueblo.

La idea que han desarrollado tiene como fin crear empleo para repoblar Villafrechós ©Ayuntamiento de Villafrechós

Tal y como explica en Voz Pópuli, están llevan a cabo la propuesta de un proyecto de inversión que pretende presentar al propio Jeff Bezos cuando el coronavirus remita y les permitan viajar. Teniendo en cuenta que mantienen el contacto con el padre del empresario a través del cónsul de España en Seattle, el objetivo es solicitarle que organice un encuentro para que una comitiva de Villafrechós le explique todos los detalles del plan.

El alcalde de la localidad no quiere desvelar los pormenores de esta idea, pero sí avanza que se podrá realizar por fases o de golpe. Al mismo tiempo explica que la inversión que necesita no sobrepasaría los diez millones de euros… teniendo en cuenta que, según Forbes, la fortuna de Jeff Bezos supera los 165.200 millones de euros. El objetivo último no es otro que generar puestos de trabajo en Villafrechós para aumentar una población, que, actualmente, se sitúa por debajo de los 500 habitantes.