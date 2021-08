¿Qué pasa si te pones la primera dosis de la vacuna, pero no la segunda?

Cuando llegaron las campañas de vacunación lo hicieron con una hoja de ruta en la que no sólo estaban marcados los grupos prioritarios, también los plazos de administración. No obstante, los países no contaban con el retraso en el suministro que se ha producido en las últimas semanas y que, en mayor o menor medida, está afectando a toda Europa. Algo que ha generado una duda común: ¿qué pasa si te pones la primera dosis de la vacuna y la segunda llega fuera de plazo? ¿Y si no te la inyectan?

Ante esta tesitura, los gobiernos de la Unión Europea han adoptado diferentes estrategias. En España, por ejemplo, se ha optado por dar prioridad a la segunda dosis para intentar cumplir el plazo de administración. Por ello, en algunas comunidades pausaron la inyección de la primera para poder llegar a ambas.

Las estrategias de los países son diferentes ya que unos han priorizado la primera dosis y otros se han decantado por la segunda ©GettyImages

En Reino Unido, sin embargo, se han decantado por inocular la primera dosis al mayor número de personas posible. Para ello han tomado la decisión de retrasar la segunda inyección hasta doce semanas: de esta manera puede disponer de todas sus existencias para ese primer turno. Las autoridades sanitaria británicas confían en que, con esta táctica, conseguirán que un mayor porcentaje de población pueda desarrollar cierto grado de inmunidad frente al coronavirus.

¿Qué dice la ciencia?

Los epidemiólogos se han pronunciado sobre la posibilidad de recibir la segunda inyección fuera de plazo o no recibirla y lo cierto es que hay quien no ve demasiados riesgos. Para ello se basan en el comportamiento de otras vacunas: cuando una persona desarrolla una respuesta inmune, ésta no alcanza un punto máximo y después cae en un periodo corto de tiempo.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene otro punto de vista. Según sus expertos, en el caso de Pfizer y BioNtech, existen “muy pocos datos empíricos” que respalden la decisión de prorrogar el plazo entre las dos dosis de tres a doce semanas. A esto ha añadido que una “inmunidad imperfecta” favorece el surgimiento de nuevas mutaciones.

La recomendación de la Agencia Europea del Medicamento va por la misma senda: “Una alteración de este tipo requeriría un cambio en la autorización comercial y más ensayos clínicos para justificar el plazo. De lo contrario, se consideraría uso no aprobado”. Y añade que el plazo no debería los 42 días.

La OMS advierte que una inmunidad imperfecta favorece el surgimiento de nuevas mutaciones del coronavirus ©GettyImages

¿Qué dicen las farmacéuticas?

Las encargadas de desarrollar y producir la vacuna contra el COVID-19 también tienen algo que decir al respecto. El antídoto firmado por Pfizer y BioNTech no tiene pruebas de que su vacuna siga protegiendo a los ciudadanos si la segunda dosis llega pasado el plazo de 21 días ya que todos sus ensayos se llevaron a cabo dentro de ese periodo de tiempo. Lo mismo ocurre con la de Moderna.

En el caso de Oxford y AstraZeneca sí experimentaron con diferentes plazos. No en vano, descubrieron que si aumentaban los tiempos hasta dos o tres meses los voluntarios tenían una mejor respuesta inmune. Eso sí, advierten que este no es un resultado a tener cuenta puesto que el grupo de muestra era demasiado pequeño para sacar conclusiones definitivas al respecto.