La vacuna de AstraZeneca es menos efectiva contra la cepa de Sudáfrica, según ‘Financial Times’

Un estudio que se publicará este lunes y al que ha accedido en exclusiva ‘Financial Times’ asegura que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados. No obstante, ninguno de los participantes en el estudio falleció o fue hospitalizado, según la publicación, aunque subraya que la eficacia contra casos severos de coronavirus, la hospitalización y las muertes no ha sido determinada.

Esto se debe a que la mayoría de personas participantes en el estudio eran “adultos jóvenes y sanos”, según un comunicado publicado por la compañía. La muestra del estudio es de 2.000 personas y este aún no ha sido revisado por pares, de acuerdo al ‘Financial Times’. Ni AstraZeneca, ni la Universidad de Oxford, involucrada en el desarrollo de la vacuna, han hecho comentarios.

El fármaco es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados ©GettyImages

Según recoge la agencia estadounidense Bloomberg, durante la semana, el vicepresidente de investigación biofarmacéutica de la empresa, Mene Panagalos, había rebajado las expectativas sobre el efecto de la vacuna en las variantes de la COVID-19 y había asegurado que “no estarían sorprendidos de ver la eficacia reducida”.

LA VACUNA, SOLO PARA ENTRE 18 Y 55 AÑOS

Las autoridades sanitarias españolas han acordado que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se administre únicamente a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. España sigue así la estela de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica que han recomendado su uso únicamente para menores de 65 años por falta de evidencias sobre su efectividad, frente a otros como Reino Unido que sí que la inoculan en mayores de esa edad.

©EuropaPress

La pasada semana, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó autorizar la vacuna de esta farmacéutica para personas adultas, también en el caso de los mayores de 65 años.

La vacuna COVID-19 AstraZeneca se administra en dos inyecciones en el brazo, la segunda entre 4 y 12 semanas después de la primera. En la reunión de este viernes, se ha aprobado que el intervalo recomendado en la administración sea de 10 a 12 semanas entre la primera y segunda dosis. Además, se acordó esta semana que a partir de los 80 años únicamente se administrarían vacunas basadas en ARNm, es decir, las de Pfizer-BioNTech y Moderna.

España recibirá este mes unos cuatro millones de dosis de las tres vacunas contra la Covid-19 autorizadas hasta el momento por la Agencia Europea del Medicamento, que permitirán inmunizar a dos millones de personas, alrededor del 4 por ciento de la población española. En concreto, llegarán hasta 1.810.575 dosis de la vacuna AstraZeneca, así como 1.779.579 de la vacuna de Pfizer y BioNTech (a las que se sumará otra partida de 2.750.040 en marzo) y hasta 412.000 dosis de la inmunización de Moderna.