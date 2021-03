Brotes con vacunados con las dos dosis en residencias: ¿por qué ocurren?

Son varias las residencias en las que se han producido brotes en la última semana a pesar de haber inyectado ya las dos dosis de la vacuna a todos sus usuarios y trabajadores. ¿Por qué? ¿Es que acaso no protegen? No, por contradictorio que parezca, no significa que las vacunas no sean tan efectivas como se ha anunciado. Lo importante, una vez surgido uno de estos brotes, es estudiar su origen y su evolución para obtener respuestas al respecto:

1º Cuándo se han infectado las personas afectadas

Aunque tanto la vacuna de Pfizer y BioNtech como la de Moderna ya ofrecen una cierta protección desde la primera dosis, es necesaria la inoculación de la segunda para obtener la efectividad que proporcionan. Además, esa protección no se adquiere de inmediato, sino que tarda de siete a diez días desde la inyección de esa segunda dosis. Por eso es clave averiguar cuándo se han contagiado los residentes y los empleados porque la probabilidad de contraer el virus antes de ese plazo es aún alta.

De ahí que las farmacéuticas se hayan mostrado en contra de la intención de algunos países de suministrar una única dosis al mayor número de personas posible, porque sus sueros no ofrecerían así la protección suficiente frente al coronavirus. Son imprescindibles las dos dosis (otras compañías, como Johnson & Johnson, ofrecen inmunidad con una sola inyección, pero su vacuna aún no se ha aprobado).

2º Cómo se encuentran tras haber dado positivo

Los estudios de las vacunas que ahora mismo se están distribuyendo en España y en el resto del mundo solo se centran en la protección frente a la enfermedad, es decir, por el momento se desconoce si evitan el contagio, su eficacia hace referencia a evitar casos graves de coronavirus. Así, si los ancianos de las residencias afectadas han dado positivo, pero son asintomáticos o tienen síntomas leves, la vacunación ha causado el efecto esperado.

La única vacuna que especifica el porcentaje que reduce la transmisión del COVID es AstraneZeneca y lo acaba de anunciar. Ha sido esta misma semana cuando han dado a conocer un análisis de datos adicionales de sus ensayos según el cual su inoculante evita la infección de coronavirus en un 67 por ciento desde la primera dosis.

3º Las vacunas tienen una eficacia elevadísima, pero no total

La efectividad de las vacunas de Pfizer y de Moderna es muy alta, casi del 100 por cien, pero no llega a la protección total. Por tanto, aunque es mínima la probabilidad de que alguien que se ha puesto las dos dosis de ambos preparados desarrolle una enfermedad por coronavirus grave, no se puede descartar y menos aún en una situación de elevado riesgo como la actual, con tantos positivos por 100.000 habitantes y con nuevas variantes más contagiosas ya en circulación por nuestro país. Es posible que se dé algún caso grave, pero eso no significa que las vacunas ‘no funcionen’. Siempre la probabilidad de enfermar de gravedad por el COVID será infinitamente mayor si no nos vacunamos.