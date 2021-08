Mateo, el pequeño que estuvo 11 días en la UCI por coronavirus, recibe el alta

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, se van conociendo historias de lucha y superación de pacientes que han ganado la batalla al virus. La de Mateo es una de ellas. Este niño de 10 años de edad ha superado el COVID-19 tras permanecer 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y, por fin, ha recibido este viernes el alta hospitalaria y ya está en casa con sus padres.

La historia de superación de Mateo dio la vuelta a España después de que uno de los enfermeros que lo atendió publicase en sus redes sociales una imagen del menor después de abandonar la UCI: “¡Mi héroe!, con tan solo 10 añitos has tenido que conocer lo que es pasarse 11 días en una UCI, 6 de ellos conectado a un respirador, el virus fue a por ti”.

Jesús junto al pequeño Mateo tras abandonar la UCI ©jesus_lg64

“Noches largas en las que, aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano. Nunca tiraste la toalla, has luchado de manera incansable aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando. Has sido un ejemplo en todo para todos. Para mí me queda la frase que has dicho cuando te he preguntado que querías ser de mayor: “aún no lo se, pero lo que sea, iré a por ello con todas mis fuerzas”, relató el enfermero en la publicación de Instagram.



Este viernes, antes de volver a casa, el pequeño Mateo ha recibido “una calurosa despedida” por parte de los profesionales que le han estado atendiendo durante los 18 días que ha permanecido ingresado en este centro hospitalario. Una emotiva despedida en la que le han hecho entrega de varios regalos y a la que se han sumado también el gerente del Hospital Mancha Centro, Lucas Salcedo, el jefe del Servicio de Pediatría, Ramón Garrido, y la responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Ana Muñoz.

Lucas Salcedo ha felicitado a Mateo y a su familia por “la ejemplar lucha contra este virus” y por ”no haber tirado la toalla ni en los momentos de mayor angustia”. El gerente del Hospital de Alcázar de San Juan también ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales que le han tratado durante todo este tiempo: ”A los que te han cuidado les queda la satisfacción del deber cumplido y de haberte brindado en todo momento su cariño y afecto”.

LOS MENORES CON CORONAVIRUS

Uno de los médicos del hospital ha recalcado que esta historia sirve para recordar que los niños y adolescentes también son susceptibles de infectarse y que, en algunos casos, también pueden llegar a presentar complicaciones.

No obstante, la pediatra precisa que, según los datos disponibles hasta la fecha, los menores de edad con COVID-19 tienen mejor pronóstico que los adultos infectados. Además, asegura que se registran menos casos graves en niños y que los casos leves se recuperan mucho antes.