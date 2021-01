Las mascarillas FPP2 y FPP3 son las más recomendadas: ¿en qué se diferencian?

El coronavirus nos ha obligado a cambiar muchos aspectos de nuestra vida, algo que hemos notado especialmente en el día a día puesto que hay elementos que ya forman parte de él. Hablamos, efectivamente, de las mascarillas. Mientras la vacuna llega a todos los ciudadanos para conseguir la inmunidad de grupo, seguirán siendo obligatorias para proteger al resto y a nosotros mismos. Estas son las diferencias entre las FPP2 y FPP3.

Antes de ahondar en el tema, es fundamental recordar que para saber si este elemento reúne las condiciones óptimas hay que mirar el etiquetado. Si aparecen las siglas CE (Certificado Europeo) seguidas de cuatro números o la norma UNE EN-149, cumplirán con la legislación europea y con los estándares establecidos.

En función del porcentaje de seguridad que aportan se dividen en los tres grupos FPP1, FPP2 y FPP3 ©GettyImages

Tres tipos

FFP son las siglas de “Filtering Face Pieces”, que traducido al castellano significa “piezas de filtrado para la cara”. Son, básicamente, las capas que nos protegen de las partículas o aerosoles del coronavirus que están presentes en el aire que nos rodea. En función del porcentaje de seguridad que aportan se dividen en tres grupos, pero debemos tener en cuenta que esa cifra es orientativa ya que su función es establecer la relación de efectividad entre ellas. Por lo tanto, puede variar de un fabricante a otro.

FPP1: eficacia de filtrado superior al 70 por ciento en concentraciones ambientales de hasta 4 VLA.

eficacia de filtrado superior al 70 por ciento en concentraciones ambientales de hasta 4 VLA. FPP2: 92 por ciento en condiciones que tengan hasta 12 VLA.

92 por ciento en condiciones que tengan hasta 12 VLA. FPP3: 98 por ciento con hasta 50 VLA.

VLA es el Valor Límite Ambiental que mide el conjunto de condicionantes químicos del aire que respiramos en un lugar concreto.

Dos diferencias entre las FPP2 y FPP3

Los expertos recomiendan el uso de estos dos tipos de protección porque son las que ofrecen un mayor nivel de seguridad ante las partículas y los aerosoles que hay en el aire. Y aquí es donde encontramos la primera diferencia: las FPP3 ofrecen una eficacia de filtrado del 98 por ciento frente al 92 de las FFP2.

Las FPP3 ofrecen una eficacia de filtrado del 98 por ciento frente al 92 de las FFP2 ©GettyImages

La segunda diferencia reside en el precio ya que éste es más elevado. Para que las FFP3 ofrezcan una garantía mayor de seguridad en su proceso de elaboración se emplean mejores materiales. No es el único factor que influye: hay que sumar la homologación y que, por el momento, su volumen de fabricación es menor que el de las FPP2 o FPP1.

La tercera característica no supone una distinción entre ambas mascarillas; es más, se trata de una recomendación global para este tipo de escudos de protección. La duración de las FPP3 y FPP2 dependerá del fabricante y del uso que les demos. No obstante, las recomendaciones generales advierten que no debemos llevarlas más de cuatro horas y tendremos que cambiarla si notamos que está estropeada, sucia o húmeda.